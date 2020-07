RUMEUR sur la PS5 : date et heure pour le State of Play d'août avec le prix et la date de sortie

Depuis quelques mois, de nouveaux insiders sévissent sur les réseaux à l'approche de la next-gen. Si certains comme Jeffrey Grubb font pour le moment un presque sans-faute, d'autres comme Roberto Serrano n'ont pas encore assez de faits d'armes pour être totalement crédibles. Le journaliste italien a été parmi les premiers à donner la date et l'heure de diffusion de la conférence Le Futur du Jeu Vidéo, mais n'a pas vraiment récidivé depuis, et a même enchaîné les erreurs comme celle de l'ouverture des précommandes et l'annonce du prix de la PlayStation 5 le 13 juillet. Il semble d'ailleurs parfois émettre des leaks comme exclusifs, quand il les reprend simplement d'autres personnes sans les sourcer.

Il ne déchante pas pour autant et continue à agrémenter son compte Twitter de prédictions qui ne demandent qu’à être prouvées. La dernière en date, c'est celle de la tenue d'un State of Play dédié à la PlayStation 5 le jeudi 6 août à 22h00, heure française. Cela rejoindrait d'ailleurs les informations de Jeffrey Grubb, qui lui prévoyait un State of Play en août avec le prix, la date de sortie et les spécificités techniques de la PS5 ce mois-là.

La rumeur est donc à prendre avec de grosses pincettes, à moins que d'autres informateurs ne l'appuient d'ici là. Si l'évènement doit bien avoir lieu, PlayStation devrait dans tous les cas le confirmer dans quelques jours.

Pour les intéressés, la PS5 est déjà référencée sur Amazon, vous pouvez l'ajouter à votre liste de "souhait".