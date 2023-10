RUMEUR sur la PS5 Slim : une date de sortie et un bundle qui va cartonner

Il y a quelques jours, Sony a officialisé la PlayStation 5 Slim, une version plus fine de sa dernière console de salon, qui aura droit à un SSD de 1 To, contre 825 Go jusqu'ici. Les prix ne changeront pas, 549,99 € pour la PS5 Slim avec un lecteur de disque et 449,99 € pour la version Digital, avec quand même un lecteur Blu-ray UHD amovible à 119,99 €.

Officiellement, la PlayStation 5 Slim sortira dans le courant du mois de novembre 2023 aux États-Unis, et après dans le reste du monde. Cependant, billbil-kun a encore une fois déniché des informations très intéressantes. La date de sortie de la PS5 Slim serait fixée au 10 novembre prochain aux États-Unis et au Japon. Pour la France, rien n'est indiqué, il faudra sans doute attendre l'officialisation de la part de Sony pour découvrir la date de sortie dans l'Hexagone.

Par ailleurs, toujours aux États-Unis, les joueurs pourraient avoir droit à un bundle regroupant une PlayStation 5 Slim et Marvel's Spider-Man 2, contre 559,99 $, et avec une date de sortie fixée au 8 novembre 2023. Il s'agirait d'une console classique, blanche et avec lecteur de disques, rien ne dit si le jeu sera en boîte ou s'il s'agira d'un simple flyer avec un code de téléchargement. Dans tous les cas, le pack risque de s'arracher comme des petits pains à sa sortie tant le jeu d'Insomniac Games est attendu par des millions de fans.

Bien évidemment, il faudra attendre une confirmation de la part de Sony avant de se réjouir. Et si vous avez déjà une PS5, vous pouvez retrouver Marvel's Spider-Man 2 à 69,99 € sur Amazon, Cdiscount ou à la Fnac.

