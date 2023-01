RUMEUR MISE A JOUR PS5 : une date et 2 grosses nouvelles fonctionnalités pour le firmware 7.00

Alors que la PlayStation 5 vient tout juste d'accueillir sa mise à jour 22.02-06.50.00, les regards se portent déjà vers la prochaine. Tom Henderson d'Insider Gaming avait prédit qu'un firmware 7.00 serait déployé le 8 mars 2023 dès l'été dernier, et il maintient aujourd'hui ses propos.

Mieux, il précise que ses sources lui ont rapporté que la prochaine version majeure du logiciel système contiendra 2 grosses nouveautés. La première, ce serait l'intégration accrue de Discord, promise depuis 2021 et l'investissement de Sony Interactive Entertainment dans l'application de messagerie instantanée : il devrait ainsi être plus facile de communiquer textuellement ou vocalement avec ses amis Discord sur PS5, comme cela est déjà possible sur Xbox Series X|S et Xbox One.

L'autre nouvelle fonctionnalité semble aussi s'inspirer de la concurrence. Il devrait ainsi être possible, grâce à cette future mise à jour, de streameur des jeux PS5 en cloud sans avoir besoin de les installer sur sa console, un gain de temps et d'espace de stockage pour certains. Cela serait possible seulement pour les abonnés PlayStation Plus Premium, et à priori seulement depuis une PS5, contrairement aux autres jeux en streaming disponibles avec l'abonnement eux accessibles depuis davantage d'écrans. La fonctionnalité serait à l'essai en interne depuis de nombreux mois sous le nom de Cronus, et pourrait être encore éprouvée par les bêta-testeurs PlayStation dans les jours à venir : le constructeur devrait donc rapidement communiquer là-dessus.



La PlayStation 5 est disponible à la vente sur invitation à partir de 549,99 € sur Amazon.fr.