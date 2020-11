Xbox : Phil Spencer a un message pour la France avant la sortie des Series X et S

La next-gen, c'est demain ! Les Xbox Series X et S sortent officiellement ce mardi 10 novembre à l'international, faisant basculer le jeu vidéo dans une nouvelle génération. Xbox France marquera le coup avec un live local sur Twitch ce soir à 18h00, le Xbox Dream, puis une grande fête réunira numériquement toute la communauté demain à 20h00 avec la Xbox Launch Celebration.



Avant cela, le directeur de la division Xbox, Phil Spencer, a tenu à adresser un message au public français. Il salue la créativité et la diversité des développeurs français, et exprime son envie de « proposer une expérience différente » à chacun d'entre nous avec son riche écosystème next-gen.

Bonjour,

La France est connue pour sa diversité et son innovation. Nous voulons célébrer le dynamisme de votre pays avec un écosystème qui offre une expérience différente pour chacun d'entre vous. La France est le berceau de nombreux studios et créateurs qui façonnent notre industrie avec des expériences captivantes et originales. Parmi ces créateurs, nous avons eu le plaisir de travailler avec Asobo Studios et Dontnod sur des titres d'une grande diversité qui ont montré le riche écosystème du jeu vidéo français.

Merci. À bientôt.