adidas Xbox Forum Tech Boost : une dernière paire de sneakers dévoilée pour les 20 ans des consoles, et elle est disponible en France

Vous reprendrez bien une troisième paire de sneakers en collaboration entre Xbox et adidas pour les 20 ans des consoles de la marque ? Nous connaissions déjà les adidas Xbox 20th Forum Tech, indisponibles dans le commerce, et les Xbox 360 Forum Mid, seulement vendues aux États-Unis et au Canada, voilà que le constructeur officialise cette semaine de dernières chaussures qui sont enfin proposées à l'achat par chez nous, les adidas Xbox Forum Tech Boost.

Elles ne s'inspirent pas de la gamme Xbox One, mais plutôt de la récente Xbox Series X, avec un noir sombre qui englobe toute la chaussure, et quelques pointes de vert néon en rappel au menu de la console. Elle vient en opposition totale au design de la Forum Tech Boost traditionnelle, un modèle en cuir classique tout de blanc vêtu.

Nous sommes ravis de vous présenter aujourd’hui la deuxième et dernière paire de sneakers célébrant le 20e anniversaire de Xbox, la adidas Forum Tech Boost, disponible dans le monde entier. Son design s’inspire de la plus rapide et puissante des Xbox, la Xbox Series X, et sa silhouette noir jais ressort d’autant plus avec ses touches de vert néon ainsi que ses finitions évoquant la technologie derrière la console. Comme pour n’importe quel design, tout est dans les détails. Nous avons utilisé la Forum Tech Boost, une chaussure qui tire le meilleur du passé tout en incorporant une technologie boost dernier cri. La Xbox Series X, permettant de profiter de 20 ans de jeux Xbox tout en proposant une technologie de pointe pour une expérience de jeu ultime, partage les mêmes inspirations. L’intérieur affiche un filet noir apposé contre une bordure verte, pour rappeler le ventilateur iconique de la console. On peut également voir notre logo Xbox actuel sur la chaussure, qui représente le bouton d’allumage et évoque le style élégant de la manette sans fil Xbox Elite. Pour fêter notre anniversaire de manière unique, les détails supplémentaires s’inspirent de l’édition spéciale 20e anniversaire de notre manette sans fil. On retrouve le vert sur le talon ainsi qu’une semelle transparente qui fait écho à la coque de la manette. En guise de touche finale, vous pourrez voir un petit logo 20e anniversaire Xbox sur la semelle. En définitive, nous souhaitions créer une paire qui immortaliserait ce moment tout en semblant atemporelle. Celle-ci est pensée pour jouer, pour être portée et pour que notre communauté en profite.

La paire adidas Xbox Forum Tech Boost est déjà en vente dans les meilleurs commerces de France et de Navarre, au prix de 139,99 €. En comparaison, la Xbox Series S à 299,99 € ne paraît plus si cher que cela.

Lire aussi : Marvel's Guardians of the Galaxy : une collaboration avec adidas pour 6 paires de sneakers aux couleurs des héros