Xbox : une paire de chaussures en collaboration avec adidas pour les 20 ans de la première console

La toute première Xbox est sortie le 15 novembre 2001 aux États-Unis, nous allons donc très bientôt fêter ses 20 ans comme il se doit. Microsoft a ouvert le bal avec un peu d'avance, et continue en dévoilant une paire de chaussures en collaboration avec adidas, qui vient « célébrer un héritage commun autour de la passion du jeu ».

Les sneakers adidas Xbox 20th Forum Tech arborent un vert translucide rappelant la console originelle, pour un design mêlant ancien et moderne, surmonté du célèbre premier logo de la marque. Elles sont visibles dans un trailer sur fond de skate et de hip-hop qui sent bon les années 2000, et qui marque le début de la campagne Always Played In, Never Played Out, qui viendra mettre en valeur les deux décennies de succès de Xbox à travers du jeu vidéo, du sport et du lifestyle. D'ailleurs, d'autres chaussures en collaboration avec adidas seront présentées dans les mois à venir.

Xbox annonce aujourd’hui un partenariat avec adidas, pour célébrer notre héritage commun autour de la passion du jeu. Nous dévoilons dès à présent la toute première paire de sneakers de cette collaboration, à l’approche du 20e anniversaire de Xbox. Il s’agit d’une paire inédite d’adidas Originals by Xbox : la Xbox 20th Forum Tech. Elle affiche des détails d’un vert translucide inspirés par l’édition spéciale de la Xbox originale, sortie lors du lancement de Halo: Combat Evolved aux États-Unis, en 2001, ce qui marqua le début de la toute première génération de consoles pour Microsoft. Le design de ces adidas allie la nostalgie à la modernité, c’est un symbole du regard que nous portons sur notre propre histoire, nous fêtons les 20 ans qui viennent de s’écouler tout en imaginant l’avenir du jeu vidéo et ses possibilités infinies. Ce n’est que le début de notre partenariat avec adidas. Dans les mois qui viennent, nous continuerons à fêter notre 20e anniversaire avec d’autres paires de sneakers inspirées par les générations passées et présentes de Xbox, avec notamment la toute première paire de sneakers disponible à l’achat pour nos fans, plus tard cette année. Cette collaboration marque le début mondial du programme Always Played In, Never Played Out, qui honorera le jeu au travers du prisme de ces deux dernières décennies dans le sport, le jeu vidéo et le lifestyle. Nous sommes heureux de vous présenter notre trailer adidas Originals by Xbox – 20 Years of Play qui célèbre une époque précise du jeu vidéo : le début des années 2000, lorsque nous lancions la première Xbox et que la culture skate battait son plein. Filmée et montée comme une cassette de skate issue directement de 2001, la vidéo suit un groupe d’amis en skate, avec leurs sneakers Xbox 20th Forum Tech aux pieds, qui réalise différentes figures et joue à Halo: Combat Evolved sur la toute première Xbox. Nous remercions notre communauté, qui a fait de Xbox le meilleur endroit pour jouer avec sa famille et ses amis, tout autour du monde. Nous sommes ravis de continuer à fêter notre 20e anniversaire, en partenariat avec vous et adidas !

Le prix et la date précise de disponibilité de la paire n'ont pas encore été communiqués, mais ce sera avant la fin de l'année dans les territoires concernés. La Xbox Series S est elle sinon disponible à partir de 299,00 € sur Amazon.fr.

