Xbox et adidas dévoilent les Xbox 360 Forum Mid, une paire de sneakers disponible à la vente (mais pas en France)

Les 20 ans de la Xbox seront célébrés par une Xbox Anniversary Celebration le 15 novembre prochain, mais le constructeur n'a pas attendu cette date pour fêter cet anniversaire. Plusieurs initiatives ont déjà eu lieu cette année dans ce but, parmi lesquelles une paire de sneakers en collaboration avec adidas. Les Xbox 20th Forum Tech ne seront malheureusement pas disponibles dans le commerce, mais il avait été promis qu'au moins un autre modèle le serait.

Nous avons justement découvert une paire achetable cette semaine, la bien nommée Xbox 360 Forum Mid. Elle rend forcément hommage à la Xbox 360 en reprenant les couleurs blanche, grise et verte emblématiques de la console, son logo, ou encore une forme ovale en référence au lecteur de disque.

Il va cependant être bien difficile de se procurer ces chaussures en Europe... La paire est exclusivement vendue via adidas.com aux États-Unis et au Canada depuis le 4 novembre, au prix élevé de 160 $ hors frais de port. Il n'est donc pas possible de demander une livraison en France, au grand dam d'une partie des joueurs. Espérons que si d'autres paires du genre suivent, elles pourront cette fois être achetées depuis chez nous.

