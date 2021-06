GTA Online, L.A. Noire et Max Payne 3 : les serveurs PS3 et Xbox 360 vont bientôt fermer !

Même si Rockstar Games s'apprête à porter GTA V sur PS5 et Xbox Series X|S, son histoire a bien commencée sur PS3 et Xbox 360 en 2013. Les versions ne sont plus mises à jour depuis quelques années, mais les serveurs étaient encore actifs pour ceux qui souhaitaient jouer à Grand Theft Auto Online comme à l'époque. Mais cela ne va plus durer longtemps...

L'éditeur vient d'annoncer que les serveurs de GTA Online vont fermer le 16 décembre 2021 sur PS3 et Xbox 360, et le suivi des statistiques via le Rockstar Games Social Club disparaîtra à cette occasion. Les Shark Cards n'y seront plus vendues après le 16 septembre, et il sera impossible de se les faire rembourser. Et il sera bien évidemment impossible de porter sa progression vers les versions PS4 ou Xbox One, qui sont devenues toute autre chose depuis que les mises à jour ne concernent plus que les consoles les plus récentes.

Le 16 septembre marquera aussi la fin des fonctionnalités en ligne de L.A. Noire et Max Payne 3 pour les PlayStation 3 et Xbox 360. Oui, les campagnes de tous ces jeux resteront jouables, mais les expériences seront définitivement amputées d'une partie de ce qui faisait leur fun. Si vous voulez vous mettre à la page, la version actuelle de GTA V est accessible à partir de 19,99 € chez Amazon.fr.