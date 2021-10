Xbox Anniversary Celebration : un direct évènement annoncé pour les 20 ans de la Xbox en novembre, quid de l'annonce de nouveaux jeux ?

Xbox a déjà commencé à fêter le 20e anniversaire de la Xbox depuis quelque temps, et encore dernièrement avec la révélation des sneakers adidas Xbox 20th Forum Tech. Les bougies seront officiellement soufflées le 15 novembre, et le constructeur a bien évidemment prévu de marquer le coup.

Une Xbox Anniversary Celebration aura lieu le lundi 15 novembre à 19h00 en live sur Twitch, YouTube, Facebook et Twitter. Le live rendra hommage à la communauté et proposera une retrospective des 20 ans de la marque. Avec des nouveaux jeux en guests ? Malheureusement non, et Xbox est clair là-dessus : aucun titre ne sera dévoilé à cette occasion. Il ne devrait en revanche pas se priver de faire la promo de ses hits de la fin d'année, Age of Empires IV, Forza Horizon 5 ou encore Halo Infinite devant paraître d'ici Noël.



L’année a été jusqu’ici exceptionnelle pour l’équipe Xbox et pour vous, nos fans. Nous avons accueilli Bethesda dans notre famille, annoncé ensemble de nombreux jeux en juin dernier lors de notre Xbox & Bethesda Games Showcase, et lancé Psychonauts 2 et Microsoft Flight Simulator, deux des titres les mieux notés de l’année, dans le Xbox Game Pass. 25 millions de joueuses et de joueurs nous ont rejoint dans Sea of Thieves et votre passion pour le design de la Xbox Series X a fait du “Mini Frigo” une réalité. Vous êtes au cœur de tout ce que nous faisons et nous ne pourrions être plus reconnaissants pour votre incroyable soutien.

Aujourd’hui, à quelques semaines du 20ème anniversaire de Xbox, qui aura lieu en novembre, nous sommes heureux de démarrer un trimestre qui s’annonce épique avec l’arrivée de plusieurs grands jeux dans le Xbox Game Pass dès le jour de leur sortie :

La série Age of Empires fait partie de l’héritage vidéoludique de Microsoft depuis 24 ans, et le 28 octobre verra naître Age of Empires IV. Le jeu de stratégie en temps réel s’apprête à partir à la rencontre d’une nouvelle génération, sur Steam et dans le Xbox Game Pass pour PC dès le jour de sa sortie.

Minecraft rejoindra le Xbox Game Pass pour PC le 2 novembre, suivi par les nouvelles Aventures Saisonnières de Minecraft Dungeons en décembre et la deuxième partie de la mise à jour Caves & Cliffs, plus tard cette année.

Le 9 novembre, la franchise incontournable de jeux de course reviendra avec Forza Horizon 5 et son monde ouvert au Mexique dans le Xbox Game Pass. Le plus grand des Forza Horizon, vainqueur du prix The Most Anticipated Game of E3 Award, sortira simultanément sur Xbox Series X|S, Xbox One, PC Windows et Steam et sera inclus dans le Xbox Game Pass sur console, PC, ainsi qu’en Cloud Gaming (en Bêta).

Microsoft Flight Simulator : Édition Jeu de l’Année sortira le 18 novembre. Il s’agira aussi d’une mise à jour gratuite pour celles et ceux jouant déjà au titre, dont les membres du Xbox Game Pass. Elle comprend 5 appareils inédits, 8 nouveaux aéroports, des Vols de Découverte originaux ainsi que des fonctionnalités fortement demandées par la communauté, comme la compatibilité avec DirectX 12. Les Reno Air Races, qui vous permettront de découvrir le sport mécanique le plus rapide au monde, seront également disponibles le 18 novembre.

Le Master Chief reviendra le 8 décembre dans Halo: Infinite. Il s’agit du Halo que nous avions imaginé il y a 20 ans, qui pourra enfin prendre vie pour devenir le plus grand des Halo jamais créés. Halo: Infinite sera disponible dans le Xbox Game Pass dès sa sortie sur Xbox One, Xbox Series X|S et PC. Les membres du Xbox Game Pass Ultimate recevront également des bonus mensuels pour le mode multijoueur, inclus dans la section Avantages du Xbox Game Pass.

Nos équipes enrichissent également les jeux que vous aimez. Ces derniers mois, vous avez pu découvrir la première partie de la mise à jour Caves & Cliffs pour Minecraft, Sea of Thieves: A Pirate’s Life, State of Decay 2: Homecoming, Grounded: Hot & Hazy et la Saison 8 de Halo: The Master Chief Collection la semaine dernière.

Ces deux dernières décennies, la communauté Xbox a fait du jeu vidéo une source de joie, d’inspiration, d’éducation et de connexion sociale. Les jeux forgent des ponts et des liens entre les amis et la famille en offrant de nouvelles manières de nous connecter.

Nous vous invitons à nous rejoindre le 15 novembre pour fêter le 20ème anniversaire de Xbox et de Halo, lors d’un événement numérique dédié aux fans du monde entier. Nous n’y annoncerons pas de nouveaux jeux mais nous vous proposerons une rétrospective sur ces 20 ans de Xbox. Nous vous donnerons plus de détails très bientôt, restez connecté·e.

Nous avons travaillé dur pour vous proposer ce trimestre riche en sorties de grands jeux. Nous espérons que vous nous rejoindrez pour fêter 20 ans d’histoire de Xbox, sachez que nous continuons à travailler pour préparer les 20 ans qui viennent.