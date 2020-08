Braid Anniversary Edition annoncé sur PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One, Switch et PC

Mesdames, messieurs, Thekla s'est placé durant le PlayStation State of Play pour annoncer la venue de Braid Anniversary Edition sur PS5 et PS4. La firme en a profité pour partager un communiqué et précise que le titre verra aussi le jour sur les consoles de Microsoft (Xbox One et Xbox Seres X), de Nintendo (Switch), et PC.

Sans surprise, visuellement parlant, le titre sera amélioré.

À l'époque du développement de Braid, la plateforme de lancement était la Xbox 360, le 720p semblait être une résolution assez élevée. La Xbox 360 ni la PlayStation 3 ne pouvaient proposer des jeux avec une résolution plus élevée ; quelques titres pouvaient à peine faire du 1080p. En 2007, c'était difficile à réaliser ; les outils que nous utilisions ne répondaient pas à la demande lorsqu'il s'agissait de modifier des bitmaps aussi volumineux. Nous n'avons tout simplement pas au futur ; des écrans 4K sont maintenant disponibles, certaines personnes utilisent des moniteurs 5K, et 8K approche (bien que cela me semble assez excessif, pour l'instant !) Si vous jouez au Braid original sur un moniteur 4K, le rendu est flou et désagréable à regarder. L'art original à double échelle que nous avions archivé pour Braid serait toujours flou à 4K, et de toute façon, il n'a jamais été vraiment destiné à être vu à ce niveau de détail. Donc, si nous voulons que les gens qui ont des machines modernes puissent apprécier le jeu comme il est censé être joué, que devons-nous faire ? Eh bien, je suppose que la réponse est que nous devions retoucher l'ensemble du jeu à un niveau de détail beaucoup plus élevé, c'est donc ce que nous avons fait.

De plus amples informations sur cette version seront partagées ultérieurement. En attendant, retrouvez quelques images en page deux de cet article, et sachez que Braid Anniversary Edition sera disponible au premier trimestre 2021.