Braid, Anniversary Edition : les ventes sont catastrophiques

Jeu indépendant culte développé par Jonathan Blow, Braid a eu droit à une Anniversary Edition, lancée en mai dernier sur ordinateurs, consoles et mobiles. Même si le titre original a fait sensation en 2008, le monde du jeu vidéo a bien évolué jusqu'à aujourd'hui et Braid, Anniversary Edition est un échec.

La chaîne YouTube Blow Fan a partagé une nouvelle vidéo, compilant certains extraits de lives Twitch dans lesquels Jonathan Blow s'exprime sur les ventes du jeu entre le 20 mai (six jours après la sortie) et le 27 juillet (74 jours après la sortie). Clairement, Braid, Anniversary Edition est un échec commercial, son concepteur avoue que le jeu s'est « vendu comme de la merde » et ne rapporte pas assez d'argent pour que son studio survive. Avant de rajouter tout récemment :

Elles (les ventes) sont mauvaises. Elles sont mauvaises. Les temps sont durs pour toute l'industrie du jeu vidéo.

Jonathan Blow avoue enfin que plus personne ne travaille sur Jai, son langage de programmation, car il ne peut plus payer personne, la faute aux mauvaises ventes de Braid, Anniversary Edition. Le jeu est pour rappel disponible sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, iOS et Android, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.