Braid : d'énormes nouveautés pour l'Anniversary Edition du jeu indé culte

Braid fait partie de ces titres qui ont lancé la vague des jeux indépendants à la fin des années 2000, aux côtés de Fez, Minecraft, Super Meat Boy ou encore Limbo. En 2020, le game designer Jonathan Blow avait annoncé une Anniversary Edition, promettant notamment des graphismes plus adaptés aux écrans modernes.

À un peu plus d'un mois de la sortie de cette nouvelle édition de Braid, Jonathan Blow a pris la parole sur X/Twitter pour annoncer une très bonne nouvelle : Braid, Anniversary Edition comprendra 35 nouveaux niveaux ! Le concepteur explique qu'il ne comptait pas créer de nouveaux tableaux, puis s'est motivé à en concevoir quatre ou cinq, avant de se retrouver avec plus d'une trentaine de niveaux, de quoi ravir les fans. En plus de cela, les joueurs profiteront de graphismes améliorés, d'environnements plus détaillés, d'animations peaufinées, d'une bande originale et de sons remaniés et de plus de 15 heures de commentaires du développeur.

La date de sortie de Braid, Anniversary Edition est fixée au 30 avril 2024 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et iOS et Android via Netflix. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.