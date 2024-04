Braid, Anniversary Edition repoussé, mais Jonathan Blow est généreux

Titre emblématique de la scène indépendante vidéoludique, Braid sera prochainement de retour dans une Anniversary Edition qui améliorera les graphismes et l'audio, mais qui rajoutera surtout plus de 15 heures de commentaires de Jonathan Blow et des niveaux additionnels inédits.

D'abord peu enclin à créer de nouveaux niveaux, Jonathan Blow s'était motivé à en concevoir une poignée... puis 35, comme il l'avait annoncé le mois dernier. Mais dans un communiqué de presse, le développeur indépendant annonce que Braid, Anniversary Edition inclura finalement 40 niveaux inédits ! Les joueurs pourront ainsi découvrir 14 niveaux d'index de commentaires (15 sur iOS et Android) avec les 15 heures de commentaires, 12 niveaux de conception alternatifs avec des commentaires explicatifs et 13 nouveaux niveaux complets, avec 16 pièces de puzzle à débloquer pour découvrir un nouveau tableau.

Le contenu de cette édition anniversaire sera généreux, mais pour bien peaufiner tout ça, Jonathan Blow a besoin d'un peu plus de temps. Oui, Braid, Anniversary Edition est repoussé de deux semaines, sa date de sortie est désormais fixée au 15 mai 2024 sur PC, PlayStation 4, PS5, Nintendo Switch, iOS et Android (via Netflix) puis il arrivera le 16 mai sur Xbox One et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.