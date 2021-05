Xbox : la célébration des 20 ans lancée avec une vidéo commémorative, un superbe wallpaper Halo, des goodies et plus encore

Nous fêterons cette année les 20 ans de la première Xbox, sortie le 15 novembre 2001 en Amérique du Nord. Microsoft sonne déjà le début des célébrations avec une vidéo spéciale retraçant les grands moments de l'histoire vidéoludique des consoles, en revenant succinctement sur les ères Xbox, Xbox 360, Xbox One et désormais Xbox Series X | S.

Le constructeur étale également quelques chiffres sur son blog, comme le fait que plus de 100 millions de joueurs ont pu jouer à plus de 7 000 jeux sur les 4 générations et totalisent un total de plus de 1 milliard de Gamerscore. Le 15 novembre sera aussi le 20e anniversaire du mythique Halo, qui a droit à une magnifique illustration inédite pour l'occasion : voilà qui devrait faire un joli fond d'écran pour les fans, qui attendent la sortie de Halo Infinite cet automne. D'autres wallpapers du genre sont disponibles sur le site officiel.

Les célébrations vont continuer de cette sorte jusqu'à la date anniversaire de la Xbox, avec le hashtag #Xbox20 pour partager son amour pour la marque sur les réseaux sociaux. Des goodies spéciaux vont également être mis en vente sur le Xbox Gear Shop, à commencer par des tee-shirts avec le logo de l'initiative et une déclinaison Halo. Le fond d'écran animé L'Original apparu sur Xbox Series X | S est d'ailleurs lié à cet anniversaire, tandis qu'une catégorie Anniversaire Xbox est apparue sur le Xbox Store pour mettre en avant les jeux les plus marquants des 2 décennies passées. Enfin, un live spécial aura lieu ce soir à 20h00 sur Twitch pour communier en jouant à Halo: Combat Evolved et Halo: Master Chief Collection.

