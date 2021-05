Xbox Series X et S : un arrière-plan animé en hommage à la Xbox originelle disponible gratuitement

Une mise à jour est actuellement en train d'être déployée sur les Xbox One et Xbox Series X | S du monde entier. Elle apporte du neuf pour le Quick Resume, de l'autorisation directe audio pour les applications multimédias, des choses pour la catégorie Xbox Game Pass, et même un nouvel arrière-plan animé sur next-gen, Particules.

Xbox insiders can now access the original Xbox dashboard animation as a dynamic background called "The Original" pic.twitter.com/Nvh6D8iw2X — Tom Warren (@tomwarren) May 11, 2021

Surprise, les utilisateurs qui ont pu installer le patch ont découvert qu'un autre fond d'écran dynamique avait été ajouté aux Xbox Series X | S. Et pas n'importe lequel, car ce dénommé L'Original reprend tout simplement l'esthétique du menu de la toute première Xbox. Certes, les bruits caractéristiques et les fenêtres rétrofuturistes ne sont pas de la partie, mais nous retrouvons bien le vert et noir mythique de cette console, avec une forme éthérée se mouvant devant un fond plus anguleux.

Pour l'utiliser, gratuitement bien évidemment, rendez-vous dans Paramètres > Général > Personnalisation > Mon Arrière-plan > Arrière-plans animés après l'installation de la dernière mise à jour en date. La Xbox Series S est disponible à partir de 299,99 € sur Amazon.fr, si vous n'avez pas encore votre exemplaire.