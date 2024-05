BON PLAN sur Xbox 360 : avant la fin du Store et du Marketplace, Microsoft casse les prix de dizaines de jeux !

Toutes les bonnes choses ont une fin et celle de la Xbox 360 arrive à grands pas. Le 29 juillet 2024, Microsoft désactivera la boutique et le Marketplace de sa console de salon, empêchant les joueurs d'acheter des jeux, DLC et autres contenus via la Xbox 360. Une page qui se tournera, après 18 ans tout de même, mais grâce à la rétrocompatibilité, la plupart de ces jeux ne vont pas disparaître. Bien sûr, si vous n'avez qu'une Xbox 360, les jeux achetés seront toujours téléchargeables et jouables.

Quoi qu'il en soit, si vous avez une Xbox 360, One ou Series X|S sous la main, c'est le moment de se faire plaisir, car Microsoft a décidé de lancer une grosse promotion sur sa boutique, cassant les prix des jeux Xbox 360 avec des réductions allant jusqu'à - 90 % ! Une grosse sélection de titres est déjà à prix réduit, mais le constructeur rajoutera des jeux à la liste le 18 juin puis le 16 juillet prochain, de quoi bien remplir sa bibliothèque virtuelle sans se ruiner. Voici les jeux déjà en promotion à l'heure actuelle :

Alien Rage ;

Alone In The Dark ;

ArcaniA Xbox 360 ;

Black Knight Sword ;

Bloody Good Time ;

Child of Light ;

Cloudberry Kingdom ;

Dark Messiah of Might and Magic: Elements ;

Destroy All Humans! Path of the Furon ;

Dogfight 1942 ;

Enemy Front ;

Fantastic Pets ;

Far Cry 4 ;

Fighters Uncaged ;

Final Exam ;

Fireburst ;

Geon: Emotions ;

Handball 16 ;

Hunter’s Trophy 2 – America ;

Hunter’s Trophy 2 – Australia ;

IHF Handball Challenge 14 ;

Just Dance 2014 ;

Just Dance 2015 ;

Just Dance 2016 ;

Just Dance 2018 ;

Just Dance 2019 ;

Just Dance® Kids 2014 ;

Kane and Lynch: Dead Men ;

Legend of Kay Anniversary ;

Mini Ninjas Adventures ;

Motionsports ;

MotionSports: Adrenaline ;

MURDERED: SOUL SUSPECT ;

MX VS ATV Supercross ;

My Body Coach 3 ;

Panzer General Allied Assault ;

PowerUp Heroes ;

Puzzle Arcade ;

Rabbids Invasion: The Interactive TV Show ;

Raving Rabbids: Alive & Kicking ;

Rise of the Tomb Raider ;

Risen 3 Titan Lords ;

RISK ;

Risk Urban Assault ;

Rotastic ;

Self-Defense Training Camp ;

Sniper: Ghost Warrior ;

Snipers ;

Space Invaders Infinity Gene ;

Star Raiders ;

The Book of Unwritten Tales 2 ;

The Escapists;

Thief ;

Tom Clancy’s Splinter Cell Chaos Theory ;

Tomb Raider ;

Trials Fusion ;

Valiant Hearts: The Great War;

Voodoo Dice ;

War World ;

Watch Dogs ;

Worms Revolution ;

Worms: Ultimate Mayhem ;

WRC 5 FIA World Rally Championship ;

Yar’s Revenge ;

Zeit² ;

Zombie Driver HD.

Pour profiter de ces anciens jeux sur la nouvelle génération de consoles, vous pouvez retrouver la Xbox Series X

