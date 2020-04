PS5 et Xbox Series X : les SSD vont faire une « énorme différence » selon le co-créateur de Halo

La contrainte amène la créativité ! De génération en génération on a de plus en plus de puissance et pourtant quand on voit le nombre de jeux au level design aux petits oignons qu'on avait par le passé comparé au nombre de jeu en (semi-)open-world incipide et vide qu'on a maintenant. Si on omet les jeux indépendants on voit que tous les grands studios convergent vers des gameplay très similaires tandis que des genres entiers ont quasiment disparu (survival horror).



Après je dis pas, les perspectives sont intéressantes et ce sera intéressant de voir comment les développeurs vont exploiter cela. Je ne cherche certainement pas à dire que "c'était mieux avant", mais surtout que la puissance ne remplacera jamais la créativité !