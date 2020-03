Xbox Series X : des temps de chargements ultra rapides, comparaison vidéo avec une Xbox One X

« La vitesse au service de l’immersion ». Tels sont les mots de Microsoft pour faire vibrer les joueurs qui pensent craquer pour la Xbox Series X. Cette nouvelle console, qui a eu droit à des détails complets sur ses caractéristiques, jouira d'une toute nouvelle architecture pour charger plus rapidement les jeux, la Xbox Velocity.

Kézako ? En quelques mots :

Cette architecture est optimisée pour un accès rapide au contenu des jeux. Les développeurs pourront ainsi charger jusqu’à 100 Go de contenu dans leurs jeux, instantanément : du jamais vu dans le développement sur console. Les composants de cette architecture se combinent pour multiplier la mémoire physique et cela change tout.

Andrew Goossen, Technical Fellow pour la Xbox Series X chez Microsoft, stipule :

Si le processeur principal (CPU) est le cerveau de la console et le processeur graphique (GPU) son cœur, vous pouvez considérer que la Xbox Velocity Architecture est son âme. Cette dernière représente bien plus que des temps de chargement raccourcis, c’est l’un des composants les plus innovants de notre nouvelle machine. Il s’agit de révolutionner la manière même dont les jeux seront conçus, en permettant aux développeurs de créer des mondes plus grands et plus immersifs encore.