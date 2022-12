TGA 2022 : Blue Protocol, des versions PS5 et Xbox Series X|S, et une période de sortie occidentale pour l'Action-RPG en ligne d'Amazon et Bandai Namco

Cela fait depuis 2019 que Bandai Namco Games nous parle de Blue Protocol, un Action-RPG en ligne ambitieux avec une esthétique d'anime. Il a récemment été confirmé que le projet sera lancé au printemps 2023 au Japon sur PC, après de dernières phases de test qui permettront de roder l'expérience.

Bonne nouvelle, l'Occident ne restera pas sur sa faim très longtemps, car l'éditeur s'est associé à Amazon Games pour lancer le jeu au second semestre 2023 en Europe et en Amérique du Nord. L'annonce a été faite avec un trailer aux Game Awards 2022 et nous avons au passage appris que des éditions next-gen sont également prévues sur PS5 et Xbox Series X|S.



« Blue Protocol est un jeu magnifique ; comme un anime qui prend vie », a déclaré Christoph Hartmann, vice-président d'Amazon Games. « Bandai Namco Online a créé un monde merveilleux avec une histoire captivante qui va permettre de créer une communauté et de plonger les joueurs dans une aventure pleine d'action. Tandis que l'anime continue de gagner en popularité à l'échelle mondiale, nous sommes impatients d'apporter Blue Protocol en Occident l'an prochain ».

Blue Protocol, développé par Bandai Namco Online Inc. et Bandai Namco Studios, propose aux joueurs une épopée héroïque sur les terres de Regnas, un monde au bord de la destruction après des millénaires de conflits et d'utilisation excessive de la technologie. Les joueurs devront s'unir et exploiter la mystérieuse lumière appelée Engramme pour vaincre de puissants ennemis. Les joueurs pourront entièrement personnaliser leur personnage et choisir parmi cinq classes uniques au lancement : le robuste Vengeur, le vaillant Ambidextre, le versatile Archer occulte, le polyvalent Tisse-Mage ou le Concasseur qui inflige de lourds dégâts. Aidés par les Échos, des créatures mystiques dotées d'attaques puissantes, les joueurs devront débloquer leurs souvenirs et se battre pour sauver le monde.

« L'attachement d'Amazon à la qualité et l'attention portée à chaque détail pour apporter Blue Protocol sur de nouveaux territoires sont exemplaires », explique Sokichi Shimooka, producteur exécutif de Blue Protocol au sein de Bandai Namco Online Inc. « L'expertise de l'équipe d'Amazon Games dans l'exploitation de MMO, combinée aux ressources d'édition et aux opportunités transmédia d'Amazon, en fait l'éditeur idéal pour Blue Protocol en Occident. Nous sommes ravis de travailler ensemble pour offrir aux joueurs une expérience incroyable ».

Blue Protocol sera le titre le plus récent du portefeuille de jeux de haute qualité d'Amazon Games, qui comprend notamment Lost Ark et New World. Cette collaboration fait suite aux accords d'édition annoncés précédemment avec des développeurs mondiaux de premier plan, dont Smilegate RPG, Glowmade et Disruptive Games.