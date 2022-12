TGA 2022 : Wayfinder, un Action-RPG multijoueur en free-to-play qui veut rendre chaque aventure unique annoncé sur PC, PS5 et PS4 par Airship Syndicate

En seulement deux titres (Battle Chasers: Nightwar et Ruined King: A League of Legends Story, paru l'année dernière), Airship Syndicate a réussi à se créer une communauté grâce à ses directions artistiques savoureuses et ses mécaniques de jeux de rôle tactiques bien huilées. Il a dévoilé son prochain titre aux Game Awards 2022, suscitant forcément l'intérêt des spectateurs, un certain Wayfinder.

Il s'agit cette fois d'un RPG orienté action, et surtout multijoueur, car il sera exclusivement jouable en ligne. Nous jouerons un Wayfinder, chargé de repousser le chaos du monde d'Evenor avec sa Dague du Gloom, un puissant artefact qui nous poussera à choisir les zones que nous voulons explorer, les monstres que nous voulons traquer et les choses que nous voulons récolter.



QU’EST WAYFINDER ?

Le monde d’Evenor a volé en éclats. Pour contrôler le chaos qui s’est emparé de votre monde, il vous faut devenir un Wayfinder. Joignez vos forces à celles de vos amis en ligne afin de développer vos pouvoirs et contrôler vos aventures sans fin et riches en action, au moyen de modificateurs de personnalisation avancés, tout en explorant le monde immersif, en récupérant des ressources et en façonnant votre équipement.

INCARNEZ UN WAYFINDER

Contrôlez et canalisez le pouvoir d’un puissant Wayfinder ! Faites appel à une palette d’aptitudes uniques et variées allant de la magie arcane au combat de mêlée mortel, en passant par la technologie mystique. Parcourez le ponde immersif aux côtés d’autres Wayfinders et façonnez vos aventures selon vos propres désirs. Décidez des endroits que vous explorez et des ennemis que vous affrontez pour mieux personnaliser la manière dont vous souhaitez jouer, tout en découvrant les secrets – bons et mauvais – de chaque personnage que vous incarnez au sein de la trame captivante tissée au fil du jeu. Apprenez à mieux connaître chaque Wayfinder unique ici !

CONTRÔLEZ LE CHAOS

En tant que Wayfinder, vous possédez un artefact appelé la Dague du Gloom. La Dague du Gloom vous permet de vous déplacer dans le monde gangrené par le Gloom et vous lancer dans vos aventures passionnantes. Personnalisez chacune de vos sessions de jeu au moyen de la Dague et contrôlez quelles bêtes vous traquez, quels ennemis vous affrontez et quels matériaux vous souhaitez récolter.

EXPLOREZ ET RÉCOLTEZ À VOTRE GUISE

Il n’y a pas de limites à l’exploration dans Wayfinder ! Vous aurez face à vous en chemin différents défis à relever et vous trouverez plein de choses à récolter ! En traquant des bêtes lors d’expéditions, en vous aventurant dans des donjons et en combattant des ennemis et des boss, vous obtiendrez de précieux matériaux et ressources vous permettant de fabriquer des armes, des améliorations, d’autres objets pour Wayfinders et pour appartements (oui, il y aura des appartements) ! Votre travail assidu vous fera également gagner de la maîtrise, ce qui rendra plus puissants tous vos Wayfinders.

PLUS FORTS ENSEMBLE

Bien qu’un Wayfinder solitaire soit capable de traverser seul les dangereuses contrées d’Evenor, les Wayfinders sont plus forts en groupe qu’isolés ! Certains éléments de Wayfinder peuvent être joués en solo, mais certaines quêtes et rencontres importantes nécessiteront de s’unir à d’autres Wayfinders.