TGA 2022 : Behemoth, bande-annonce glaciale et version PSVR 2 pour le jeu d'action des créateurs de The Walking Dead: Saint and Sinners

En octobre dernier, Skydance Interactive dévoilait Behemoth, un nouveau jeu d'action en réalité virtuelle alors annoncé sur Meta Quest 2 et Rift. Mais le studio, déjà connu pour le très sympathique The Walking Dead: Saint and Sinners, a refait parler de son jeu à l'occasion des Game Awards 2022.

Behemoth s'est en effet offert une nouvelle bande-annonce, à découvrir ci-dessus. Une vidéo en images de synthèse glaciale, le titre en réalité virtuelle nous plongera dans un univers fantastique sombre et violent, comme le rappelle sa description :

Dans Behemoth, les joueurs exploreront les terres désolées et ravagées par la peste d'un empire autrefois glorieux, où ses habitants sont devenus fous et où les villes sont tombées en ruine. Dans un glorieux mode VR, le corps et l'esprit des joueurs seront testés alors qu'ils combattent des géants colossaux imposants appelés Behemoths. Cependant, la force brute ne suffira pas, car ils doivent utiliser divers outils dans leur arsenal pour vaincre ces créatures gigantesques et les autres ennemis cauchemardesques qui parcourent ce monde brutal dans leur quête d'un éventuel remède.

Todd Adamson, directeur créatif de Behemoth, rajoute :

Dans Saints and Sinners, le combat au corps à corps n'était vraiment réservé qu'aux Marcheurs. Dans Behemoth, vous combattrez des ennemis humains qui sont intelligents et qui ont des pensées et des sentiments. Le combat est entièrement basé sur la physique, et nous avons besoin d'une véritable collision d'armes pour des choses comme le blocage et la parade. Cela s'applique également aux ennemis, de sorte que l'IA prédira en fait l'angle entrant de votre attaque et positionnera correctement son épée pour la bloquer. Ils font cependant des erreurs, et s'ils échouent et que votre épée se connecte à leur corps, cela fera des dégâts.

Une aventure qui s'annonce déjà épique et qui sera aussi à découvrir sur PlayStation 5. Behemoth aura en effet droit à sa version PlayStation VR 2 aux côtés de celles pour PC VR et Meta Quest 2. Mais il faudra attendre la fin d'année 2023 pour enfiler un casque de réalité virtuelle et se lancer dans l'aventure.