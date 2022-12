TGA 2022 : Wild Hearts, les Kemonos déchaînent les éléments dans une nouvelle bande-annonce sauvage

Parmi les prochains jeux d'Electronic Arts, nous retrouvons un certain Wild Hearts, qui a comme première particularité d'être développé par Omega Force (Koei Tecmo), ce qui est pour le moins peu commun, au sein de son label EA Originals. Et côté originalité, il proposera des chasses aux montres à la Monster Hunter, ou Toukiden pour rester local, mais avec l'utilisation de karakuris servant à crafter à la volée de l'armement, des véhicules et bien d'autres éléments servant aussi bien à se déplacer qu'à affronter les kemonos, de gigantesques créatures liées à la nature.

Nous avions rendez-vous aux Game Awards 2022 pour découvrir une nouvelle bande-annonce, qui a été précédée par la mise en ligne de ces deux illustrations montrant le loup de glace Deathstalker et un volatile déjà teasé lors d'un précédent aperçu de gameplay, Amaterasu. Forcément, ils sont présents dans la vidéo du jour, qui sert avant tout à mettre en avant leur force destructrice, ainsi que le Golden Tempest.

Au passage, plus de détails sur ses modalités de commercialisation sont désormais connus. En plus de l'édition standard, une édition Karakuri numérique vendue 99,99 € sera disponible, incluant en supplément plusieurs DLC in-game : les sets d'armure Samuraï karakuri et Ninja karakuri, une lanterne décorative tsukumo et trois emotes (Fighting Spirit, Grovel, Conch). La différence entre les deux étant de 20 €, cela parait exagéré pour si peu de contenu... Des bonus de précommande sont aussi prévus :

Bonus de précommande Emote Kemono féroce.

5 stickers (Impassible, Au réveil, Prière, Amitié, Somnolence).

Wild Hearts est attendu le 17 février 2023 sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam, EGS, Origin). Il est possible de le précommander sur Amazon au prix de 79,99 €.

Lire aussi : PREVIEW Wild Hearts : une aventure qui risque de marquer les esprits