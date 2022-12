TGA 2022 : Company of Heroes 3, les versions PS5 et Xbox Series X et S officialisées avec une vidéo live-action

Company of Heroes 3 devait arriver le mois dernier sur ordinateurs, mais malheureusement, le développement a pris du retard et le jeu de stratégie en temps réel de SEGA et Relic Entertainment arrivera en février prochain, uniquement sur PC. Pourtant, des versions consoles avaient été listées auprès de l'organisme de classification des jeux vidéo à Taïwan récemment.

Eh bien, les studios ont profité des Game Awards 2022 pour l'officialiser, Company of Heroes 3 aura droit à sa Console Edition. Le titre arrivera en 2023 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, nous avons eu droit à une bande-annonce en live-action. Mais ici, pas de plage de Normandie comme dans Il faut sauver le soldat Ryan ou des Hauts-de-France comme Dunkerque, Company of Heroes 3 nous emmènera pour rappel en Méditerranée. Par ailleurs, Relic et SEGA dévoilent une autre vidéo, avec du gameplay cette fois, mettant en avant le support des manettes, l'interface adaptée aux consoles et la Pause Tactique Complète, grosse nouvelle mécanique de ce nouvel opus, c'est à découvrir sur la seconde page avec également quelques images.

Company of Heroes 3 est attendu le 23 février prochain sur PC, et plus tard dans l'année 2023 sur PS5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez déjà précommander le jeu contre 56,99 € sur Gamesplanet.