Company of Heroes 3 : la Console Edition du RTS lancée en vidéo

SEGA et Relic Entertainment ont lancé en février dernier Company of Heroes 3, leur nouveau jeu de stratégie en temps réel. Un titre alors réservé aux ordinateurs, mais les studios publient désormais une Console Edition pour PlayStation 5 et Xbox Series X|S, avec évidemment un gameplay adapté aux manettes.

Vous pouvez retrouver la bande-annonce de lancement de Company of Heroes 3 Console Edition ci-dessus, et les développeurs rajoutent :

Parachutez-vous sur votre canapé et préparez-vous à délivrer l’Italie et l’Afrique du Nord le temps de deux campagnes explosives ! Profitez des contrôles repensés pour ces nouveaux supports, et donnez vos ordres de la manière la plus simple et intuitive possible.

Entièrement pensé pour la manette, Company of Heroes 3 Console Edition profite de nouvelles fonctionnalités visant à vous donner un contrôle total sur le champ de bataille. En solo comme en multijoueur, le moment est venu de prouver votre sens tactique : la Roue de Commandement est l’outil idéal pour délivrer vos ordres en quelques mouvements de pouce, entre manœuvres rapides et stratégies complexes à mettre en place. Quand le conflit devient trop intense, la Pause Tactique Complète du mode solo vous permet de stopper temporairement l’action. Respirez, analysez la situation et donnez de nouvelles directives à vos unités, avant de voir votre stratégie se mettre en place en un claquement de doigts. Le temps est un allié précieux sur le champ de bataille !

Si vous souhaitez d’abord faire vos classes, le créateur de contenus MoiDawg peut vous préparer au combat avec une série de vidéos tutoriel détaillant l’interface, la Roue de Commandement, la Pause Tactique Complète, la navigation sur la carte et divers trucs et astuces pour prendre le dessus sur votre adversaire.