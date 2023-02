Company of Heroes 3 : le RTS en Méditerranée se lance en vidéo

Dévoilé en juillet 2021 et repoussé à ce début d'année, Company of Heroes 3 débarque enfin sur ordinateurs cette semaine. L'éditeur SEGA et le développeur Relic Entertainment sont évidemment au rendez-vous et partagent la bande-annonce de leur jeu de stratégie en temps réel :

Pour accompagner le lancement de ce troisième opus de la franchise, les studios ont également publié pas moins de 23 vidéos tutoriels pour expliquer les bases du gameplay de Company of Heroes 3 aux néophytes ou aux joueurs un peu rouillés. Des créateurs de contenu comme SkippyFX, StormlessUK, Elpern et Tightrope s'attardent ainsi sur les règles des parties, les différentes stratégies et l'utilisation des nombreuses unités disponibles.

Company of Heroes 3 est disponible dès maintenant sur PC, vous pouvez le retrouver à 56,99 € sur Gamesplanet. Pour rappel, des versions PlayStation 5 et Xbox Series X|S arriveront plus tard.