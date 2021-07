Company of Heroes 3 mènera la Résistance en Méditerranée sur PC, un premier trailer de gameplay et une pré-alpha pour découvrir le RTS

Depuis hier soir, Relic Entertainment nous teasait l'annonce de son prochain jeu, avec un visuel montrant une carte centrée sur l'Italie. La révélation a eu lieu et fera plaisir à bon nombre d'amateurs de RTS, puisqu'il s'agit de Company of Heroes 3, un nouveau volet nous plongeant en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale comme ses ainés. Après le front français et celui de l'Est, c'est donc le pourtour méditerranéen qui servira de terrain de jeu. Avant toute chose, place à une bande-annonce cinématique pour présenter ce cadre historique où les Alliés s'opposent à l'Axe, ici dans une ville côtière italienne. La fin de la vidéo tease elle la Libye, nous promettant des affrontements plus désertiques pour prendre Tobrouk.

Les développeurs et SEGA ont également diffusé une première bande-annonce de gameplay, bien plus adaptée pour juger sur pièce ce que vaut ce jeu de stratégie en temps réel, qui promet d'en mettre plein la vue avec un réalisme accru pour nous immerger en plein cœur du conflit, le tout optimisé pour DirectX 12. Nous pourrons y diriger différentes factions (les forces spéciales américo-canadiennes, les Gurkhas du Commonwealth, etc.) disposant d'unités terrestres (Weasel ultra léger, Nashorn anti-char, char léger Chaffee, M3 Half-track...), aériennes et maritimes à travers des modes Campagne et Escarmouche, avec de nouvelles options tactiques permettant d'affaiblir les flancs ennemis ou de débusquer leurs troupes. Jouer avec les hauteurs impactera le champ de vision en montagne, tandis qu'il sera nécessaire d'effectuer des reconnaissances dans les plaines désertiques d'Afrique du Nord. Relic Entertainment compte bien nous proposer la plus vaste campagne de la licence avec un gameplay se voulant être un véritable bac à sable en termes de possibilités.

À l'assaut de la Méditerranée avec de toutes nouvelles features Company of Heroes revient, avec sa narration à hauteur d'homme, dans un tout nouveau théâtre de guerre plein de nouvelles tactiques, factions et histoires méconnues de la Seconde Guerre mondiale. La Méditerranée témoigne d'une grande diversité, des montagnes italiennes balayées par le vent aux déserts arides d'Afrique du Nord en passant par les nombreuses côtes escarpées de tout son pourtour. L'intelligence bat la vitesse sur cette nouvelle ligne de front. Le gameplay ciselé de la série prend une nouvelle ampleur avec Company of Heroes 3, offrant l'expérience tactique la plus profonde à ce jour grâce à l'Essence Engine 5, dernière évolution du moteur propriétaire de Relic. Avec la Carte de Campagne Dynamique, les joueurs dirigent leurs troupes sur terre, dans les airs, mais aussi sur la mer : construisez votre propre chaîne de ravitaillement pour reprendre l'Italie des mains de l'Axe. Les choix que vous faites s'assument désormais sur le long terme. Ils se répercutent sur vos batailles, mais également sur l'histoire de la guerre dans son ensemble. Les modes solos offrent une Pause Tactique Totale pour un contrôle absolu du rythme des escarmouches. Les joueurs qui choisissent de geler l'action pourront coordonner l'ensemble de leurs stratégies en même temps, et mesurer chacune de leurs décisions sans la pression implacable du temps réel.

Mieux encore, une pré-alpha permet dès à présent de s'y essayer via la plateforme Games2Gether et le programme CoH-Development en liant notre compte Steam, donnant un aperçu de la campagne. Entièrement gratuite, cette version ne sera que temporaire et prendra fin le 3 août prochain à 4h00 et permettra grâce aux retours reçus de faire évoluer l'expérience pour l'améliorer.

« Nous sommes impatients de voir les joueurs s'essayer à Company of Heroes 3 par le biais de cette pré-alpha, et de recueillir leurs précieux retours » déclare Justin Dowdeswell, General Manager de Relic Entertainment. « Nous développons nos jeux en collaboration avec notre super communauté depuis des années maintenant et elle a toujours joué un rôle déterminant avec ses commentaires cohérents et significatifs à chaque étape du processus de développement. Nous sommes prêts à étendre notre programme de manière spectaculaire avec nos fans du monde entier grâce au programme CoH-Development, sur l'excellente plateforme communautaire Games2Gether, de nos amis d'Amplitude Studios. »

Company of Heroes 3 sortira en 2022 sur PC. D'ici là, vous pouvez découvrir son prédécesseur si ce n'est pas déjà fait, Company of Heroes 2: Master Collection étant vendu 35,99 € chez Gamesplanet.