Company of Heroes 3 : la Console Edition tient sa date de sortie

Disponible depuis le début d'année sur PC uniquement, Company of Heroes 3 est pour rappel un jeu de stratégie en temps réel édité par SEGA et développé par Relic Entertainment. Le titre a déjà eu droit à une mise à jour rajoutant l'Operation Sapphire Jackal sur ordinateurs, mais un portage pour PlayStation 5 et Xbox Series X|S se fait attendre.

Bonne nouvelle, l'attente ne sera pas trop longue, les studios viennent d'annoncer en cette fin de semaine que la date de sortie de Company of Heroes 3 Console Edition est fixée au 30 mai 2023 sur PS5 et Xbox Series X|S. Ce sera la première fois que les joueurs sur consoles pourront découvrir la franchise, avec une interface adaptée, des commandes modifiées pour les manettes et des fonctionnalités propres aux machines de Sony et Microsoft. Les développeurs rappellent que la Pause Tactique Complète est là pour figer l'action et commander ses troupes sans pression, idéal pour les contrôles aux joysticks pas forcément adaptés à du RTS. Le contenu sera sinon le même que sur PC, SEGA rajoute :

Avec sa narration à hauteur d'homme, Company of Heroes revient dans un tout nouveau théâtre de guerre plein de nouvelles tactiques, factions et histoires méconnues de la Seconde Guerre mondiale. Explorez l'Italie au travers de la nouvelle Carte de Campagne Dynamique, et son approche bac à sable riche en possibilités stratégiques, ou arpentez le désert d'Afrique du Nord pour une campagne solo plus classique, portée par sa narration. Si vous préférez vous mesurer à vos semblables, CoH3 propose également un large contenu multijoueur, en versus ou coopération contre l'intelligence artificielle, avec plus de factions, mécaniques et unités que jamais auparavant.

Les précommandes de Company of Heroes 3 Consoles Edition seront lancées le 25 avril prochain, puis il faudra encore patienter un bon mois avant de mettre les mains dessus. Vous pouvez sinon retrouver le jeu à 56,99 € sur Gamesplanet.