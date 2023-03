Company of Heroes 3 : la mise à jour 1.1 Operation Sapphire Jackal détaillée en vidéo

SEGA et Relic Entertainment ont lancé le mois dernier Company of Heroes 3, leur nouveau jeu de stratégie en temps réel pendant la Seconde Guerre mondiale qui nous emmène cette fois sur le front méditerranéen aux côtés de la Résistance. Mais pas question pour les développeurs de s'arrêter là.

Les studios présentent aujourd'hui l'Opération Sapphire Jackal, une mise à jour majeure qui passera le jeu en version 1.1 à son lancement dès demain. Elle améliorera l'expérience de jeu, équilibrera le gameplay, corrigera des bugs, rajoutera des défis et introduira un système de cosmétiques pour personnaliser son armée, les développeurs détaillent tout cela en vidéo et juste ici :

Opération Sapphire Jackal débarque avec de nouveaux défis quotidiens et hebdomadaires, à compléter en multijoueur et en coopération, mais aussi divers cosmétiques et améliorations. Les défis vous demandent par exemple de « Détruire 50 véhicules avec des armes anti-tank » ou de « Gagner 50 rangs avec l’infanterie de la Wehrmacht » : même les stratèges les plus chevronnés devront s’employer pour parvenir à tous les réussir.

Cette première mise à jour majeure corrige également différents bugs, ajuste l’équilibre du gameplay et améliore le confort général de jeu. De nouveaux doublages pour l’infanterie Ghurka sont désormais disponibles, tout comme la mise à jour de l’option Couleur de Joueur Unique permettant de mieux distinguer les alliés des ennemis. Profitez d’ajustements audio, mais aussi d’améliorations notables apportées aux aides de jeu : il est maintenant plus facile d’appréhender les pouvoirs, unités, systèmes et améliorations disponibles. Toutes les informations sur les ajouts notables de cette mise à jour sont disponibles dans ce billet de blog, ou sur les notes de patch qui accompagneront son déploiement demain.

Aux côtés de l’Opération Sapphire Jackal, le nouveau système de cosmétiques vous permet de personnaliser votre armée pour les modes solo et multijoueur. Relic propose un mélange équilibré d’objets à débloquer et de contenu premium pour vous permettre de décider, via la boutique du jeu, de votre niveau d’engagement vis-à-vis de ce contenu post-lancement.

Les objets peuvent être achetés avec des War Bonds ou du Merit. Les War Bonds sont une monnaie spécifique au jeu, uniquement disponible dans les packs War Bond, tandis que le Merit est gagné directement en réussissant les nombreux défis proposés : le Merit permet d’acquérir une partie seulement des objets disponibles dans la boutique.