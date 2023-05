Company of Heroes 3 Console Edition : les développeurs détaillent le gameplay à la manette

SEGA et Relic Entertainment ont lancé en début d'année Company of Heroes 3, nouvel opus de leur franchise de jeux de stratégie en temps réel. Un titre pour le moment uniquement disponible sur ordinateurs, mais qui va s'inviter sur PS5 et Xbox Series X|S dans une Console Edition.

C'est la première fois qu'un Compagny of Heroes va sortir sur consoles, il faut dire que le genre du RTS ne se prête pas vraiment au gameplay à la manette. Pourtant, Relic Entertainment compte bien proposer une expérience complète et agréable pour les joueurs, comme il l'explique dans une nouvelle vidéo. En plus de l'interface modifiée, les développeurs ont conçu deux fonctionnalités qui devraient permettre de jouer à Company of Heroes 3 à la manette. Il s'agit de la Roue de Commandement et de la Pause Tactique Complète, qui fige l'action pour permettre de préparer sa stratégie et donner calmement des ordres aux unités.

La date de sortie de Company of Heroes 3 Console Edition est fixée au 30 mai 2023 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander contre 60,90 € à Leclerc.