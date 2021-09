Company of Heroes 3 : un premier carnet des développeurs pour le RTS

SEGA et Relic Entertainment avaient dévoilé en juillet dernier Company of Heroes 3, nouveau jeu de stratégie en temps réel à la Seconde Guerre mondiale. Le titre n'est pas attendu avant l'année prochaine, exclusivement sur ordinateurs bien évidemment, les studios partagent cette semaine un premier carnet des développeurs :

Dans cette vidéo, sous-titrées en français, Relic Entertainment revient sur la conception de Company of Heroes 3, les développeurs partage quelques séquences de gameplay et des concept arts tout en expliquant comment ils ont reçu l'aide de la communauté pour concevoir leur nouveau RTS. Le studio met en effet en avant la plateforme communautaire CoH-Dev, qui compte plus de 200 000 joueurs et passionnés qui apportent leurs retours sur la franchise afin d'améliorer l'expérience de jeu.

Relic Entertainment partage également le replay de leur live Twitch qui a eu lieu en début de semaine, célébrant les 15 ans de la franchise Company of Heroes, avec notamment une compétition amicale sur le second volet, opposant des créateurs de contenus et des membres de la communauté à des développeurs dans des escarmouches en 2 vs 2, c'est à retrouver juste ici.

Company of Heroes 3 est pour rappel attendu en 2022 sur PC. Vous pouvez retrouver Company of Heroes 2 Platinum Edition à 9,99 € sur Amazon.