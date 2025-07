Switch 2 : le poids des jeux à venir en juillet 2025

SWITCH 2 ET LE DÉMATÉRIALISÉ : NOUVELLE ÈRE, NOUVEAUX DÉFIS



L’arrivée de la Switch 2 marque aussi un tournant dans les habitudes : fini l’idée d’une boîte pleine, les cartes physiques sont désormais souvent accompagnées d’un code de téléchargement, ou d'une cartouche vide qui sert de clé pour télécharger le titre sur l’eShop. Ajoutez-y les jeux partagés entre générations (Switch 1 et 2), les différences de poids sur la mémoire interne de la machine (ou sur votre carte micro SD Express), et vous obtenez un nouveau casse-tête pour le joueur. Tout est question de gestion de stockage...

CE QUI VOUS ATTEND SUR SWITCH 2 EN JUILLET 2025 : DE L’EXCLU, DU REMASTER, DU CERVEAU





La Switch 2 enchaine avec des sorties très variées ce mois-ci. Entre exclusivités musclées, remasters appréciés et contenus psychédéliques, voilà un bon aperçu des prochaines heures que vous passerez vissés à votre écran. Et parce que les Go comptent désormais presque autant que les titres, nous vous donnons la taille de chaque jeu pour planifier votre stockage. Et si vous ne jurez que par le dématérialisé, voici donc ce qu’il faut noter :

WILD HEARTS S – 34,5 Go

– 34,5 Go Donkey Kong Bananza – 8,6 Go

– 8,6 Go Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 – 38,2 Go

– 38,2 Go Mise à niveau Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV – 7,7 Go

– 7,7 Go No Sleep For Kaname Date – From AI: THE SOMNIUM FILES – 9,8 Go

– 9,8 Go Shadow Labyrinth Nintendo Switch 2 Edition – 8,1 Go

SWITCH 2, DE L’EXCLU VIRALE… MAINS DANS LES POCHES





Les habitudes sont donc bouscules puisque les joueurs doivent prendre l’habitude de télécharger leurs jeux avec des cartouches vides. Stockage, updates, accessoires obligatoires... acheter un jeu Switch 2, c’est désormais un parcours du combattant ; alors autant choisir ses batailles avec soin !

