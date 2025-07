Switch 2 et 1 : les sorties de juillet 2025, des remakes et des boîtes (presque) vides

Les sorties Nintendo Switch et Switch 2 à surveiller en juillet 2025





Il fut un temps, pas si lointain, où acheter un jeu en boîte signifiait insérer une cartouche, lancer sa console, et jouer. Simple, direct, presque poétique. En 2025, cette idée commence sérieusement à sentir le roussi. En effet, les joueurs sont poussé de plus en plus dans l’ère du dématérialisé... même quand ils choisissent volontairement le physique. Car entre les remasters qui n’existent qu’en code de téléchargement glissé au fond d’un boîtier vide, les accessoires nécessaires mais vendus séparément, et les éditions divisées selon la génération de Switch, l’achat d’un jeu se transforme peu à peu en jeu de piste.

Et c’est bien dommage, car le mois de juillet 2025 aligne une belle brochette de titres prometteurs. Remakes soignés, exclusivités vitaminées, indés intrigants, party-game dopés à la techno et même une enquête SF dans la tête d’un otaku détective... L’été s’annonce riche, à condition d’avoir lu les petites lignes. Et de ne pas espérer trop de sa boîte en plastique.

Voici les jeux prévus ce mois-ci, toutes plateformes confondues côté Nintendo. Switch 1, Switch 2... Vous avez le choix, même si nous conseillons les collectionneurs à craquer pour les version Switch 1 car, souvent, le jeu complet est inclus dans la cartouche.

PATAPON 1+2 REPLAY – Le 11 juillet

Retrouvez les jeux PATAPON et PATAPON 2 en versions remastérisées et enrichies de nouvelles fonctionnalités dans PATAPON 1+2 REPLAY sur Nintendo Switch. Incarnez la divinité des mignons et mystérieux Patapons et utilisez quatre tambours mystiques pour les faire avancer et combattre en rythme au fil d'une grande épopée !

Physique complet confirmé (jeu vendu uniquement sur Switch 1, mais fonctionne aussi sur la Switch 2).

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 – Le 11 juillet

La légende fait son retour dans Tony Hawk's™ Pro Skater™ 3 + 4 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 avec de nouveaux skaters, des tricks encore plus fous, des musiques survoltées, et du multijoueur multiplateforme en ligne !

Boîte physique disponible sur Switch 1 et 2, mais attention, pas de cartouche, uniquement un code de téléchargement.





Donkey Kong Bananza – Le 17 juillet

Le roi de la jungle est de retour pour une nouvelle aventure en 3D dans Donkey Kong Bananza, en exclusivité sur Nintendo Switch 2 ! Aidez Donkey Kong à se frayer un chemin dans les profondeurs d'un monde souterrain tandis qu'il détruit tout sur son passage à la poursuite d'un mystérieux groupe malfaisant.

Physique complet confirmé.

ACHAT DU JEU SUR :

E.LECLERC ;

AMAZON ;

The Wandering Village – Le 17 juillet

Découvrez un monde où des plantes mystérieuses se répandent sur toute la planète, émettant des spores toxiques à mesure qu'elles poussent dans The Wandering Village sur Nintendo Switch. Prenez la tête d'un petit groupe de survivants réfugiés sur une gigantesque créature errante, construisez une colonie sur son dos et formez une relation symbiotique avec votre hôte pour survivre ensemble dans un monde postapocalyptique aussi magnifique qu'hostile.

Shadow Labyrinth – Le 18 juillet

Découvrez un jeu de plateformes d'action en 2D qui revisite les codes de la série iconique PAC-MAN dans Shadow Labyrinth sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Percez de nombreux secrets, dévorez vos ennemis, devenez le prédateur ultime pour survivre, et découvrez votre vraie raison d'être.

Physique complet confirmé sur Switch 1, mise à jour gratuite pour obtenir l’édition Switch 2.

Boîte physique disponible sur Switch 2, mais attention, pas de cartouche, uniquement un code de téléchargement.

Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV – Le 24 juillet

La fête s'apprête à sortir le grand jeu dans Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV ! Découvrez de nouvelles façons de jouer en bougeant tout votre corps ou encore en faisant du bruit, invitez-vous en personne dans le jeu via CameraPlay, découvrez de nouvelles règles dans le mode Mario Party et bien plus encore ! *Une caméra USB-C compatible telle que la caméra Nintendo Switch 2 (vendue séparément) est nécessaire pour utiliser certaines fonctionnalités du jeu.

Physique complet confirmé.

ACHAT DU JEU SUR :

No Sleep For Kaname Date – Le 25 juillet

Iris, l'idole d'Internet, a été enlevée à bord d'un mystérieux OVNI dans No Sleep For Kaname Date - From AI: THE SOMNIUM FILES sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Incarnez Date et menez l'enquête, résolvez des énigmes d'escape game et préparez-vous à utiliser Psync pour entrer dans les rêves des suspects potentiels et aider Iris à s'échapper tout en résolvant le mystère !

Physique complet confirmé sur Switch 1.

Boîte physique disponible sur Switch 2, mais attention, il s’agit d’une « carte clé » de jeu.

WILD HEARTS S – Le 25 juillet

Des bêtes géantes et renforcées par la nature ravagent les terres sauvages d'Azuma dans WILD HEARTS S sur Nintendo Switch 2. En tant que chasseur, faites face à leur puissance primale destructrice en unissant vos forces à celles de vos camarades et en apprenant à maîtriser une ancienne technologie.

Boîte physique disponible sur Switch 2, mais attention, il s’agit d’une « carte clé » de jeu.

Tales of the Shire: Un jeu Seigneur des Anneaux – Le 29 juillet

Vivez la vie confortable d'un Hobbit dans la quiétude de la Comté dans Tales of the Shire: Un jeu Seigneur des Anneaux™ sur Nintendo Switch. Décorez votre maison de Hobbit à votre façon, pêchez dans des étangs aux eaux pures, cueillez des fruits et des plantes sauvages et commercez avec les habitants tandis que vous vous installez dans ce coin idyllique de la Terre du Milieu.

Physique complet confirmé (jeu vendu uniquement sur Switch 1, mais fonctionne aussi sur la Switch 2).

ACHAT DU JEU SUR :

Un mois dense, mais pas sans (mauvaises) surprises





Juillet 2025 s’annonce généreux sur Switch. Il y a de la variété, de la nostalgie bien emballée, des idées neuves et même quelques exclus bien senties. Mais il y a aussi un constat qui fait grincer des dents, de plus en plus de jeux vendus en boîte ne contiennent... qu’un code ou une cartouche vide. Dommage.

