Pikmin 1 et 2 : les épisodes originaux reviennent sur Switch en HD, une démo de Pikmin 4 en approche

Nous avions pu découvrir la date de sortie de Pikmin 4 et son compagnon canin Otchin en février dernier. Le prochain épisode sera ainsi disponible le 21 juillet, et pour ceux qui hésiteraient encore à mettre la main dessus, bonne nouvelle, une démo vient d'être confirmée à l'occasion du Nintendo Direct du jour.

Elle sera gratuite, et disponible à partir du 29 juin sur l'eShop. Une bande-annonce inédite nous a permis de découvrir davantage de gameplay avec Otchin et ses capacités améliorables, des souterrains encore plus dangereux avec leurs mécanismes propres, un mode Duel Dandori où il faut récupérer plus d'objets que son adversaire dans le temps imparti, les expéditions de nuit et leurs Pikmin luisants...

Autre bonne nouvelle, la saga va devenir intégralement jouable sur Switch ! Car en plus de Pikmin 3 Deluxe, nous pourrons jouer à Pikmin 1 et Pikmin 2 en versions HD à compter de ce 21 juin 2023, date à laquelle ils vont être portés sur l'eShop, séparément ou via un pack Pikmin 1+2. Il ne s'agit donc que d'une question d'heures avant de pouvoir les redécouvrir en haute-définition.

Mise à jour : Pikmin 1 et Pikmin 2 sont disponibles sur l'eShop au prix de 29,99 € chacun, avec quelques améliorations de la maniabilité pour la Switch. Une version physique regroupant les 2 épisodes sortira le 22 septembre 2023.

Quelles sont les nouveautés ? Pikmin 1 sur Nintendo Switch propose non seulement des graphismes en HD, mais également toutes les améliorations apportées par la version NOUVELLE FAÇON DE JOUER ! sortie sur Wii. Les actions suivantes sont simplifiées : lancer des Pikmin, les séparer, passer d’un type à l’autre, ainsi que rassembler les Pikmin sur une pièce de vaisseau ou un ennemi. Il est également possible de revenir à une journée précédente pour la rejouer et corriger vos erreurs.

Chaque type de Pikmin possède un talent unique. Les Pikmin rouges sont doués pour le combat et sont insensibles aux flammes, les Pikmin jaunes peuvent être lancés plus loin que les autres et utiliser des bombes-roc, et les Pikmin bleus peuvent respirer sous l’eau.

Olimar doit réunir les 30 pièces perdues de son vaisseau pour rentrer sain et sauf au bercail, mais il y a un problème de taille : atmosphère de la planète est toxique et il a seulement 30 jours pour réussir à accomplir cette tâche ! Le défi s’annonce gargantuesque pour un seul homme, mais fort heureusement pour Olimar, il va pouvoir compter sur de nombreux alliés pour l’aider...

L’odyssée d’Olimar Alors qu’il effectuait une mission à bord du Dolphin, son fidèle vaisseau, un astéroïde frappe celui-ci de plein fouet et l’envoie s’écraser sur une planète inconnue. Fort heureusement le capitaine Olimar s’en sort sain et sauf, mais il n’a désormais plus aucun moyen de rentrer chez lui. C'est l'heure de se mettre au travail !

Aussitôt arrivé, aussitôt reparti

Retournez sur la planète des Pikmin et partez à la chasse au trésor avec l’aide d’un nouvel assistant dans Pikmin 2 sur Nintendo Switch, une version en HD du classique originellement sorti sur Nintendo GameCube !

On est mieux à deux

Afin de rembourser la dette de leur employeur, le capitaine Olimar et Louie, son nouvel assistant, retournent sur l’étrange planète pour y récupérer de précieux trésors. Séparez Olimar et Louie en deux équipes distinctes pour couvrir plus de terrain et atteindre plus rapidement vos objectifs !

Vous pourrez non seulement explorer la surface de la planète, mais aussi des galeries souterraines où vous attendent des trésors... et des boss redoutables. Si vous en venez à bout, vous pourrez récupérer des objets spéciaux qui peuvent élargir l’éventail de capacités d’Olimar et de Louie.

L’union fait la force !

Les Pikmin sont de nouveau là pour vous aider ! Lancez-les sur votre cible pour abattre des obstacles, construire des ponts, récupérer des trésors ou encore affronter des créatures. Olimar et Louie commandent chacun leur propre troupe de Pikmin, unissez leurs forces pour surmonter tous les défis qui vous attendent !

Quelles sont les nouveautés ?

Pikmin 2 sur Nintendo Switch propose non seulement des graphismes en HD, mais également toutes les améliorations apportées par la version NOUVELLE FAÇON DE JOUER ! sortie sur Wii.

Les modes en multijoueur local « Challenge 2 joueurs » et « Bataille 2 joueurs » qui permettent de coopérer (ou de s’affronter) dans des Arènes sont aussi inclus. Choisissez votre spationaute et tentez d’obtenir le meilleur score possible !