Patapon 1+2 Replay, les jeux de rythme de Sony annoncés et datés sur Switch, PS5 et PC

Les joueurs qui ont eu une PlayStation Portable entre les mains se souviennent encore de Patapon, un jeu de rythme édité par Sony et développé par Japan Studio. Un titre qui demandait d'appuyer sur les touches en rythme pour donner des ordres aux Patapons, un principe simple et terriblement addictif, une suite a même vu le jour.

Si la franchise semblait oubliée, le créateur Hiroyuki Kotani ayant fondé un autre studio pour créer une suite spirituelle, voilà que Patapon refait parler de lui à l'occasion... d'un Nintendo Direct ! Eh oui, le constructeur japonais vient d'annoncer Patapon 1+2 Replay pour PC, PlayStation 5 et Switch, voici ce qu'il faut savoir :

PATAPON est une aventure d'action où les joueurs utilisent le rythme de 4 tambours mystiques pour guider les Patapons, de mignonnes petites créatures mystérieuses en forme de gros œil.

Chaque Patapon a ses caractéristiques et ses classes (fonctions) propres. Le Hatapon agite son drapeau au milieu de l'escadron et guide ses alliés, le Tatepon protège les autres avec son grand bouclier et le Yumipon décoche des flèches pour attaquer. Au combat, le rôle des Patapons varie selon leur classe. Vous pouvez ainsi former une armée unique et équilibrée pour relever de nombreux défis !

En tant que dieu des Patapons, vous les menez dans une grande aventure à Earthend !

1) Un ensemble réunissant PATAPON et PATAPON 2 est disponible !

Sortis en 2007 et 2008, les deux jeux ont été remastérisés ensemble !

2) Le jeu repose sur des commandes élémentaires et des combats stratégiques !

D'une grande simplicité, les commandes se résument aux battements rythmés de quatre tambours [Pata(←), Pon(→), Don(↓), Chaka(↑)].

Côté stratégie, vous devez utiliser les commandes de combat appropriées au moment opportun et former une armée autour des classes (fonctions) des Patapons. Facile à comprendre, le jeu est néanmoins source de défis !

3) Un jeu varié et riche en défis !

Divers objets permettent de créer ou d'améliorer les Patapons. Vous pouvez aussi les rendre plus puissants en rassemblant des matériaux dans les niveaux et les mini-jeux. Le jeu inclut 400 armes et équipements permettant d'améliorer vos Patapons !

Personnalisez votre armée à votre guise et créez un escadron unique en son genre pour affronter les nombreux ennemis et défis du jeu !

4) Nouvelles fonctionnalités d'assistance !

Les éléments d'origine du jeu restent inchangés, mais de nouvelles fonctionnalités d'assistance ont été ajoutées pour améliorer l'expérience de jeu !

Grâce aux nouvelles fonctionnalités de cette version, les joueurs peuvent choisir une difficulté (Facile, Normal et Difficile), ajuster le timing de pressions de touche et garder l'icône du tambour à l'écran !

Profitez d'une version améliorée du jeu PATAPON d'origine grâce à de nouvelles fonctionnalités !