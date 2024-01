Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 1) : nouvelle année, nouveaux jeux ?

Le S.E.L.L. commence à son tour l'année 2024 en dévoilant le premier classement des jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers jours. Du changement en vue ? Eh bien pas vraiment, aucun gros titre n'a débarqué sur le marché, ce sont donc encore les mêmes jeux qui composent ce premier Top 5 de 2024.

Super Mario Bros. Wonder est encore en tête des ventes, suivi de Mario Kart 8 Deluxe et EA Sports FC, dans sa version PS5, sur le podium. Marvel's Spider-Man 2 et EA Sports FC 24, sur Nintendo Switch cette fois, arrivent en quatrième et cinquième positions.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 1er au 6 janvier 2024 :