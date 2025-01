Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 1) : de bonnes résolutions pour bien commencer 2025

Ça y est, l'année 2025 est bel et bien lancée pour le S.E.L.L.. Le syndicat des éditeurs dévoile aujourd'hui le classement des jeux vidéo les plus vendus lors de la première semaine de 2025 et, sans surprise, ce sont globalement les mêmes titres qu'en fin d'année 2024 qui forment ce Top 5. Mais un jeu sportif, un vrai, repointe le bout de son nez.

Super Mario Party Jamboree est toujours en tête des ventes, accompagné par Mario Kart 8 Deluxe et EA SPORTS FC 25 sur le podium. Call of Duty: Black Ops 6 a été relégué à la quatrième place, tandis que Ring Fit Adventure fait son retour dans le classement, en cinquième et dernière position, remplaçant Nintendo Switch Sports. Certains joueurs avaient visiblement besoin de se remettre en forme après les excès des fêtes de fin d'année !

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 30 décembre 2024 au 4 janvier 2025 :