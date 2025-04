Switch 2 : le poids des premiers jeux dévoilé, y'aura-t-il assez de place sur la console ?

Oui et les cartes Micro SD Express n’existent (actuellement) qu’en version 128 Go et 256 Go maximum…



Et les prix sont nettement plus élevés que ceux que propose Nintendo sur son site de vente en ligne à 60€ la version 256 Go, et bien sûr déjà en rupture partout…



Comparé à la Switch 1 où il était possible de mettre (classiquement) une carte Micro SD de 512 Go, la Switch 2 est donc actuellement limitée dans son extension à 256 Go soit 50% de moins avec les cartes Micro SD Express…



Et sachant que les jeux Switch 2 sont en effet plus importants en taille, on a donc droit à un effet ciseaux (jeux plus gros et taille de l’extension des cartes plus petite)…



Ok, la mémoire de stockage interne est passée à 256 Go sur la Switch 2, mais quand même : une fois remplie, on ne pourra pas ajouter une extension de plus de 256 Go (pour le moment)…



Et quand on rajoute que Nintendo favorise aussi les jeux en numérique en vendant plus cher Mario Kart World à 90€ en physique contre 80€ en numérique : évidemment le nombre de jeux en numérique risque d’augmenter sur la mémoire de stockage (interne et externe) de votre Switch 2…