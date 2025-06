Drag x Drive : le poids du jeu dévoilé sur Switch 2

Les jeux Switch 2 arrivent





Nintendo a lancé sa Switch 2 au début du mois, mais certains joueurs tournent déjà en rond dans Mario Kart World et attendent d'autres exclusivités first party sur cette nouvelle console hybride. Le studio japonais lancera heureusement plusieurs jeux tout au long de l'été, avec d'abord Donkey Kong Bananza en juillet, puis Drag x Drive en août. Ce second jeu mettra en avant le mode Souris des Joy-Con 2, mais il ne faut pas s'attendre à un blockbuster.

Un jeu qui manque d'ambition ?





Pour dévoiler la date de sortie de Drag x Drive, Nintendo est passé par son application mobile, Nintendo Today!, attendant de longues heures avant de partager l'information sur ses canaux officiels. Le studio japonais a également annoncé que Drag x Drive coûtera 19,99 € sur l'eShop, aucune version physique n'étant prévue pour le moment. Pour ce prix-là, vous pouvez avoir Outer Wilds, Lorelei and the Laser Eyes ou encore Hades en promotion, espérons que Drag x Drive soit à la hauteur.

Combien pèse Drag x Drive sur Switch 2 ?





Drag x Drive devrait être un « petit » jeu, dans tous les sens du terme. Sur sa boutique officielle américaine, Nintendo dévoile que Drag x Drive ne pèsera que 1,8 Go, il n'occupera clairement pas beaucoup d'espace dans l'espace de stockage de la Switch 2, qui est pour rappel de 256 Go. La page nous apprend également que Drag x Drive sera, évidemment, uniquement jouable en mode TV ou Sur Table, mais pas en mode Portable, il faudra obligatoirement détacher les Joy-Con 2 et utiliser le mode Souris pour faire avancer notre personnage.

Drag x Drive, c'est quoi ?





Drag x Drive est pour rappel un jeu de sport multijoueur en 3 vs 3, les Joy-Con 2 servant ici à faire rouler les roues d'un fauteuil et lancer la balle dans le panier. Du basket fauteuil qui mettra donc en avant le mode Souris des nouvelles manettes de la Switch 2, un peu comme l'avait fait ARMS à l'époque de la précédente console.

Quand sortira Drag x Drive ?





La date de sortie de Drag x Drive est fixée au 14 août 2025, exclusivement sur Nintendo Switch 2. Vous pouvez retrouver des cartes prépayées eShop sur Amazon, Cdiscount et Fnac.