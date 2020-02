Animal Crossing: New Horizons, poids du jeu Switch, compatibilité amiibo et un brin de gameplay

Les apparitions publiques d'Animal Crossing: New Horizons restent rares, malgré la hype immense qui entoure le projet.

Alors c'est avec plaisir et intérêt que nous accueillons une nouvelle publicité de Nintendo dédiée à l'exclusivité Switch, mettant en scène une mère et sa fille adeptes de la franchise. L'occasion nous est surtout donnée d'apprécier quelques petites scènes de gameplay, entre placements d'objets dans le décor, chasse au papillon, retour au domicile personnel et exploration de l'île d'un hôte en multijoueur.

Sinon, la page eShop du jeu a livré quelques informations techniques à son sujet, à commencer par son poids, 6,2 Go. Autre point peu surprenant : Animal Crossing: New Horizons sera compatible avec les amiibo, certainement avant tout ceux basés sur la franchise, pour des fonctionnalités encore inconnues. Nous les découvrirons au plus tard au lancement de l'exclusivité Switch, le 20 mars 2020.

