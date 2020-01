Switch : une console collector Animal Crossing: New Horizons annoncée, elle est à croquer !

Mesdames, messieurs, chaud devant, Nintendo annonce une Switch collector à l'effigie d'Animal Crossing: New Horizons. Avant toute chose, penchons-nous sur la bête... Les Joy-Con vert pastel et bleue seront inclus dans la boîte. Le dock, lui, aura droit à une belle illustration mettant en avant Tom Nook, Nook Lings Timmy et Tommy.

Concernant le dos de la console, quelques graffitis sont visibles. En outre, il sera possible de mettre la main sur des pochettes colorées... Mais pour admirer la bête sous toutes les coutures, rendez-vous en page deux de cet article ! Le prix dans tout cela ? 299,99 €.

La date de sortie est fixée au 20 mars en Europe. Que pensez-vous de cette plateforme ? Superbe, vous ne trouvez pas ?

Lire aussi : Switch : des manettes sans fil Animal Crossing officielles dévoilées, avis aux fans