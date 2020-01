Switch : des manettes sans fil Animal Crossing officielles dévoilées, avis aux fans

Animal Crossing: New Horizons et ses gentils personnages vont enfin permettre aux amoureux de la série d'avoir leur dose de choses mignonnes dans deux mois.

Conscient du potentiel de l'exclusivité Switch, PowerA a préparé deux nouvelles manettes à son effigie, toujours officiellement soutenues par Nintendo. Il les commercialisera à la date de sortie du jeu, le 20 mars 2020. La première est dotée d'une image de Kéké, le chien musicien, et de boutons marron, tandis que l'autre est affublée de touches vertes foncées et d'un visuel de Timmy et Tommy Nook.

Ces deux accessoires sans fil, à dominance verte et ornés de motifs discrets, risquent bien de faire fureur chez les amateurs du genre, leur apparence générale se voulant nettement plus passe-partout que certains designs plus osés de PowerA.

Pour les intéressés, il vous en coûtera 49,99 € l'unité, et vous pouvez déjà les précommander sur vos plateformes habituelles.

