Nintendo : un mystérieux accessoire sans fil découvert, un lien avec la Switch 2 ?

Nintendo entretien toujours le mystère autour de sa prochaine console, qui succédera à la Switch. Bon, les rumeurs et bruits de couloir sont nombreux, nous devrions avoir droit à une machine similaire, toujours hybrides, mais plus puissante et avec diverses améliorations. Cependant, des internautes ont découvert un brevet pour un étrange « appareil sans fil ».

De forme carrée, avec les coins arrondis, l'objet répond au nom de code CLO-001, mais difficile de savoir à quoi il servira précisément. D'après les documents, il fonctionnera sans fil avec un capteur 24 GHz mmWave et se rechargera avec un port USB-C. Le capteur 24 GHz mmWave est utilisé pour la détection de présence humaine ou de mouvements dans une pièce, pour activer une lampe ou suivre les déplacements d'un animal de compagnie par exemple. Mais la présence d'un port USB-C a titillé les internautes, car les visuels très probables de la Switch 2/Pro qui ont fuité récemment montrent deux ports USB-C en haut et en bas de la console, l'objet pourrait donc se brancher à la machine pour... faire quelque chose avec ce capteur. Sauf qu'en fait, il n'en est sans doute rien.

Des internautes ont imaginé une utilisation pour les visiteurs dans le Nintendo Museum ou le Super Nintendo World. Mais la chaîne YouTube Remote Play Gaming a enquêté sur ce CLO-001 et a interrogé un spécialiste des produits sans fil, donnant des pistes plus crédibles. Selon lui, ce capteur doit être utilisé près du corps humain et communique avec un autre appareil. L'objet pourrait donc être un capteur corporel avec un suivi de mouvements, sans lien direct avec la Switch 2/Pro de Nintendo. Difficile de voir à quoi pourrait servir un tel produit dans le catalogue du constructeur japonais, même s'il est possible d'imaginer un successeur à Ring Fit Adventure (disponible à 58,91 € sur Amazon). Bref, le mystère reste entier, mais ce CLO-001 ne va pas être un argument de taille pour vous faire acheter la prochaine console de Nintendo.