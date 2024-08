RUMEUR Switch 2 : pour une sortie tout début 2025, ça sent mauvais

La prochaine console de Nintendo reste encore un mystère. Tout le monde s'attend à ce que le constructeur japonais présente sa machine à n'importe quel moment, mais en attendant une officialisation, les rumeurs vont bon train. Console hybride, écran LCD de 8 pouces, affichage en 4K grâce au dock, Joy-Con améliorés, la Switch 2/Pro promet d'être une simple évolution de la machine actuelle, et non un gros bouleversement.

Concernant la date de sortie de la console, c'est très flou. Les rumeurs laissaient entendre que le lancement se ferait en fin d'année 2024, juste avant les fêtes, mais des journalistes ont tempéré et évoquaient une sortie en début d'année 2025. Cette semaine, Christopher Dring de GamesIndustry.biz a affirmé dans son podcast GI Microcast que la Switch 2/Pro sortirait finalement un peu plus tard. Le journaliste ne tient pas ses informations de Nintendo, mais de développeurs qui ont déjà des détails sur la console :

Aucun développeur avec qui j’ai parlé ne s’attend à ce qu’elle soit lancée au cours de cet exercice fiscal. En fait, on leur a même dit de ne pas s’attendre à ce qu’elle le soit au cours de cet exercice fiscal. Un certain nombre de personnes avec qui j’ai parlé espèrent qu’elle sortira en avril/mai, au début de l’année prochaine, et non plus tard…