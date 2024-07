Switch 2 : Nintendo veut lutter contre les scalpers et dévoile sa stratégie

Source: Nintendo via VGC

Nintendo devrait dévoiler la successeur de la Switch dans les prochains mois et sans doute lancer sa prochaine console en début d'année prochaine. Si l'existence d'une nouvelle machine ne fait aucun doute, il n'y a pour le moment rien d'officiel. Du côté de l'usine, cela s'active et le constructeur japonais compte bien lutter contre un fléau qui a affecté les PS5 et Xbox Series X|S à leur lancement en 2020.

Lors d'une réunion avec les investisseurs, relayée par VGC, le président de Nintendo Shuntaro Furukawa a annoncé que des mesures contre les scalpers ont déjà été prises en interne. Les scalpers sont pour rappel des personnes qui achètent un produit très demandé en plusieurs exemplaires, souvent grâce à des bots, pour réduire les stocks officiels et revendre le produit à des prix exorbitants, se faisant une énorme marge au passage. Un souci qui a notamment touché Sony et Microsoft lors de la sortie de leurs dernières consoles de salon.

Alors, comment les combattre ? Eh bien, selon Shuntaro Furukawa, il suffit de produire une console en suffisamment de quantités pour que les joueurs n'aient pas à se tourner vers des scalpers. Si les stocks des revendeurs officiels sont suffisants pour répondre à la demande, il n'y aura aucun intérêt à acheter sa console deux à trois fois plus cher chez un scalper. Si les PS5 et Xbox Series X|S ont souffert de problèmes de stocks, c'était notamment à cause de la pénurie de semi-conducteurs, limités après le confinement pendant la pandémie de COVID-19. Shuntaro Furukawa affirme que Nintendo aura suffisamment de semi-conducteurs dans ses cartons pour produire autant de Switch 2/Pro que nécessaire.

Les fans de Nintendo n'auront donc pas à se battre pour mettre la main sur sa prochaine console au lancement, bonne nouvelle ! Vous pouvez aussi craquer pour la Switch actuelle, notamment vendue dans un bundle avec Mario Kart Live: Home Circuit - Ensemble Luigi, un casque, une sacoche et un verre trempé pour 279,99 € sur Cdiscount.

