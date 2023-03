Nintendo Switch : la console collector OLED The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom enfin officialisée avec une manette Pro et une sacoche !

Page 1 : Switch OLED, Pro Controller et sacoche Tears of the Kingdom

Vous le savez très certainement, c'est ce mardi que Nintendo a choisi pour enfin diffuser du gameplay de sa grosse exclusivité de l'année sur Switch attendue depuis bien longtemps déjà, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Si vous avez suivi l'actualité entourant le jeu en fin d'année dernière, vous avez dû voir passer la rumeur faisant mention d'une console aux couleurs du jeu, photos à l'appui. Pour autant, le constructeur n'a rien dit à ce sujet lors du Direct de février, alors qu'un collector et un amiibo ont eux été introduits. Toutefois, certains symboles vus sur les visuels officiels correspondaient étrangement à ceux de la fameuse console, suggérant qu'il ne s'agissait que d'une question de temps avant sa révélation.

Eh bien, c'était effectivement le cas, puisqu'à la suite de la présentation du jour d'Eiji Aonuma, la console a été introduite. Cette Nintendo Switch - Modèle OLED édition The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sera disponible à partir du 24 avril, sans doute au prix de 359,99 €. Les fans pourront également s'offrir une manette Pro Controller et une pochette de transport reprenant les motifs du jeu. Ces dernières débarqueront en même temps que la nouvelle aventure de Link. Des visuels sont à découvrir en page suivante pour voir ces trois produits sous toutes les coutures.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sortira donc quant à lui le 12 mai et peut être précommandé au prix de 54,99 € sur Amazon.