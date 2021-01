Nintendo Switch : un modèle de console collector aux couleurs de Mario officialisé, attention les yeux !

La Nintendo Switch ne manque pas d'éditions spéciales avec un habillage particulier de son dock et ses manettes : la dernière en date est par exemple celle aux couleurs de Fortnite, avec des Joy-Con bleu et jaune. Mais si vous aimez les coloris encore plus différents, comme celui d'Animal Crossing: New Horizons, alors vous allez apprécier le modèle prévu pour la sortie de Super Mario 3D World + Bowser’s Fury.

La Nintendo Switch - Édition Mario (Rouge et Bleu) comprendra une console portable toute rouge sans motif, avec des Joy-Con eux aussi rouges dotés de dragonnes bleues, un support de manette bleu, et une station d'accueil rouge. Ce sera donc la première fois que la console en elle même arbore une autre couleur que son traditionnel gris sombre. Le bundle contiendra sinon une sacoche de transport spéciale et une protection d'écran pour 299,99 €, mais pas de code numérique pour l'imminent jeu Switch.

Sa date de sortie est calée au 12 février 2021, mais les précommandes ne sont pas encore ouvertes à cette heure. Si le prix est trop élevé pour vous, vous pouvez toujours vous tourner vers la Switch Lite, proposée à partir de 199,99 € sur Amazon.fr.

