Fortnite : une Switch en édition limitée dévoilée

Alors que la guerre entre Epic Games et Apple fait toujours rage, le studio continue de mettre en avant Fortnite sur d'autres plateformes, notamment la Switch de Nintendo. Et ce matin, c'est le constructeur japonais qui dévoile une nouvelle Switch en édition limitée aux couleurs de Fortnite :

Dans ce nouveau pack, les joueurs retrouveront ainsi une Nintendo Switch avec des Joy-Con bleu et jaune (avec le fameux bus sur la manette droite), une console et un dock avec le visage de personnages du jeu et un code pour télécharger le Pack Panthère de Fortnite, qui inclura la skin Panthère (avec deux styles différents), l'accessoire de dos Kit soyeux et 2 000 V-Bucks, largement suffisants pour acheter le Battle Pass. Nintendo rappelle au passage que Fortnite est le jeu le plus téléchargé de tous les temps sur l'une de ses consoles en Europe, il est logique qu'un tel pack voie le jour.

Pour mettre les mains sur ce pack Switch en édition limitée Fortnite, il faudra être patient, sa date de sortie est fixée au 30 octobre prochain, à un prix encore inconnu. Si la console ne vous intéresse pas, vous pouvez toujours acheter Fortnite : Pack Dernier Rire, avec des skins de méchants de DC Comics, à 29,99 € sur Amazon.fr.