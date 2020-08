Fortnite Chapitre 2 : les héros et vilains Marvel se rassemblent pour sauver la réalité de Galactus dans le trailer de la Saison 4, Le Nœud du Conflit

En plus de ses déboires judiciaires avec Apple et Google, Epic Games va mener une autre guerre ses prochaines semaines, cette fois-ci purement imaginaire et qui prendra place dans la nouvelle saison de Fortnite. En effet, depuis quelques jours, le teasing autour du Chapitre 2 - Saison 4 bat son plein sur les réseaux, d'abord avec Thor puis d'autres héros Marvel et surtout le tyran Galactus menaçant toutes les réalités.

C'est sur ce principe même que va donc reposer Le Nœud du Conflit (Nexus War en anglais), qui fait donc venir Thor dans le monde de Fortnite, mais aussi Iron Man, Wolverine, She-Hulk, Groot et Rocket, Tornade et même des ennemis comme Fatalis et Mystique afin de lutter contre le tyran galactique, comme le montre l'épique bande-annonce de lancement ci-dessous.

Du côté du nouveau Passe de Combat, sa vidéo nous montre qu'un Héliporteur du SHIELD volera désormais dans les cieux de la zone de jeu, servant de base aux personnages Marvel qui ont apparemment des petits problèmes de mémoire à régler pour retrouver leur pleine puissance. Dans tous les cas, il sera possible d'user de leurs pouvoirs lors des parties de Battle Royale, de quoi bien varier les plaisirs. Pour le reste, Epic Games n'a encore rien communiqué, nous rajouterons les détails par la suite.

Malheureusement, pour profiter de toutes ces nouveautés dans Fortnite, il vous faudra jouer sur PS4, Xbox One, Switch, PC et mobiles sous Android sans passer par le Google Play, les mises à jour n'étant donc plus prises en compte sur iOS.