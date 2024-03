Fortnite : illustration divine et bande-annonce teaser pour la Saison 2 Mythes et mortels du Chapitre 5

Après trois bons mois d'existence, il va être temps de dire adieu à la Saison 1 Subversion du Chapitre 5 de Fortnite. Ces derniers jours, il y a enfin eu un peu d'agitation dans le Battle Royale avec l'apparition et les quêtes d'Odyssée, une main titanesque sortie des entrailles de l'île et l'ouverture de la Boîte de Pandore qu'elle tenait. De plus, trois visuels teasers ont été postés pour tout autant de divinités qui vont faire leur apparition ce vendredi. N'hésitez pas à jeter un œil à notre article détaillant tout cela pour tout bien comprendre. À moins de 24 heures du lancement de cette Saison 2, Epic Games a diffusé dans un premier temps une illustration promotionnelle qui vient bien nous chauffer et donne le ton sur ce qui nous attend.

Il faudra donc appeler cette saison Myths & Mortals en anglais, qui revisitera donc la mythologie grecque à la sauce Battle Royale, avec des divinités n'hésitant pas à manier des armes à feu, dont un pistolet-mitrailleur et un fusil d'assaut inédits. Le nom français sera cette fois une simple traduction, à savoir Mythes et mortels, merci l'onglet in-game, puisque même le visuel d'hier n'a pas été publié sur les réseaux sociaux dans notre langue...

Au centre du visuel, nous retrouvons donc les trois personnages déjà teasés, que tout le monde a associés à Zeus, Hadès et Aphrodite, même si les noms dans l'univers de Fortnite seront peut-être modifiés. En plus de ce trio, nous découvrons sur la gauche la skin de Poséidon, qui semble plutôt être le dieu du Slurp que des océans... et qui se fait visiblement courser par deux molosses appartenant sans doute à Cerbère, situé un peu à côté. Sur la partie droite se trouve Artémis sur un planeur bien classe en forme d'arc géant. Pas loin derrière, c'est Banane qui vient s'incruster avec sa skin légendaire Gladiator parue il y a quelques années lors de la Saison 6 du Chapitre 2. Une statue géante trône toutefois en fond et représente Arès.

En comptant, cela donne donc sept tenues possibles pour le futur Passe de combat. Par rapport au teasing des constellations sur la Boîte de Pandore, il manque donc Méduse. Serait-elle alors la tenue « secrète » à débloquer pendant la saison en lieu et place d'une collaboration ? Ce serait étonnant, mais apprécié par une partie de la communauté. Quant au décor, nous sommes curieux de savoir s'il y aura une réelle explication concernant la transformation de l'île.

Mais ce n'est pas tout, car la bande-annonce cinématique de Mythes et mortels a été diffusée ou du moins une partie, utilisant la chanson God's Gonna Cut You Down ici interprétée par Bigger Story Music. Elle nous montre Artémis qui a en ligne de mire dans sa lunette de visée un personnage indiscernable, accompagnée par les deux chiens de l'enfer évoqués plus haut. Nous découvrons ensuite la skin d'Arès, qui s'attaque à des joueurs. Il est amusant de noter qu'il combat à l'aide de lames attachées à ses avant-bras comme un certain Fantôme de Sparte. Enfin, le dernier plan indique que nous pourrons manier l'éclair de Zeus ! Entre le nom de la saison et ces quelques secondes de vidéo, nous ne serions pas étonné que le conflit oppose purement et simplement les humains à ces êtres divins libérés de la Boîte de Pandore.

Enfin, sachez que si l'actuel Passe de combat prendra fin à 8h00 ce vendredi, c'est seulement à 9h00 que débutera la maintenance pour la mise à jour 29.00. Nous ferons le point en temps voulu sur toutes les nouveautés de cette dernière.

Si besoin, des V-Bucks sont en vente sur Amazon et à la Fnac.