Fortnite : les Chasseurs de démons et Godzilla entrent en scène dans la bande-annonce de gameplay du Chapitre 6

L'effervescence entourant l'actualité de Fortnite est palpable en ce moment à l'approche de l'évènement Remix : la conclusion et du lancement du Chapitre 6 avec sa Saison 1 : Chasseurs de démons le 1er décembre qui, après une révélation au travers d'un visuel montrant les skins du prochain Passe de combat, a eu droit à plusieurs autres illustrations, dont une nous donnant un aperçu des nouveaux points d'intérêt que nous traverserons en jeu. Nous n'attendions rien de plus hormis de possibles teasers, mais Epic Games a commis une petite bourde... En effet, le flux d'actualité en jeu a tout simplement proposé de voir la bande-annonce de gameplay de cette nouvelle saison. Elle a clairement été mise en ligne un peu trop tôt, mais le studio n'a pas tardé à la diffuser sur YouTube et les réseaux sociaux. Quoi qu'il en soit, nous pouvons nous réjouir compte tenu de tout ce qui est montré. Notez que c'est la chanson Odo d'Ado qui est utilisée, de quoi ravir ses fans.

Dire que cette nouvelle île est magnifique, pour reprendre l'adjectif utilisé par Mark Rein, est un euphémisme. Champs de fleurs colorés avec de beaux cerfs-volants flottants au vent, haut sommet de montagne dans le décor faisant évidemment penser au Mont Fuji (en dehors de la zone de jeu), cerisiers en fleurs et même des îles flottantes, ce terrain de jeu a déjà tout pour plaire. Mais étrangement, cette carte a pas mal de points en commun avec celle du Chapitre 5, mais cela s'explique sans doute juste par le fait que les assets utilisés sont les mêmes.

Le train sera d'ailleurs de retour, prenant cette fois la forme d'un métro japonais. Des portails entourés d'un dragon seront présents, au moins deux étant visibles à des endroits bien différents. Côté gameplay, les mouvements vont encore être modifiés puisque plusieurs éléments de parkour sont perceptibles, à savoir une impulsion initiale avant un saut, suivi d'une roulade au sol, ainsi que des appuis muraux en escaladant et courant. Nous pourrons utiliser des masques octroyant des pouvoirs démoniaques (abyssal, feu) et les lames cinétiques feront leur retour aux côtés de katanas. De même, il semble que les mods d'armes seront à nouveau utilisés. Nous voyons aussi un boss samouraï en armure bien massif, puisque faisant au moins deux fois la taille des personnages, de même qu'un masque géant jouant les marionnettistes.

Quant à Baymax, nous l'entendons dire son fameux « Ba-da-la-la-la-la » à la suite d'un check, sans doute une emote, et le voyons aussi bien avec son armure classique que celle d'un samouraï. Espérons tout de même qu'un style avec son apparence de base soit aussi inclus.

Et s'il y avait encore un doute quant au nom précis de l'île en japonais, une voix déclame bien « Oni no shima ». Enfin, c'est bien Godzilla avec son apparence du film Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire qui vient pousser un cri, de quoi promettre des parties bien chaotiques. Notez qu'un ballon arbore le nom et logo de Monarch, l'organisation présente dans le MonsterVerse de Legendary Pictures. Après tout ça, les heures nous séparant du lancement vont être bien longues.

Si besoin, des V-Bucks sont en vente sur Amazon et à la Fnac.

Lire aussi : Fortnite : le Club de Fortnite va évoluer et les joueurs seront totalement gagnants !